Mario Giordano sul Festival di Sanremo: “Un’edizione itinerante? Una 'Trumpata', resti qui” (Video)

"Un Festival di Sanremo fuori da Sanremo sarebbe davvero scioccante". Mario Giordano non ha dubbi nel commentare l’ipotesi, circolata nei giorni scorsi, di una possibile edizione itinerante del Festival della Canzone Italiana. Intervenuto questa sera al Casinò di Sanremo per presentare il suo libro Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti, Giordano ha risposto a una domanda sull’argomento definendo l’idea di un Festival altrove “una Trumpata, una mossa di rilancio nella trattativa”.

"Come buona parte degli italiani – ha detto – associo il Festival a Sanremo. Penso che sia un valore anche per chi lo organizza. Credo che, al di là di quello che dice la Rai, il Festival debba restare a Sanremo. L’idea di portarlo in un’altra città sarebbe scioccante, come immaginare un Festival della Toscana. Non ha senso".

Giordano, noto volto televisivo e direttore del TG4 dal 2014 al 2018, ha poi commentato anche il fatto che all’ultimo bando del Comune di Sanremo per l’organizzazione del Festival abbia partecipato soltanto la Rai. "Non sono rimasto sorpreso – ha osservato – perché si tratta di un evento costituzionalmente legato a questa emittente. Ma se questo legame dovesse sciogliersi, potrebbero emergere altre soluzioni. Nulla vieta che ci siano interventi successivi".

Il giornalista, con la consueta ironia, ha anche escluso una sua partecipazione sul palco dell’Ariston: "Non canto al Festival, e non canterò. Questo è già un titolo".