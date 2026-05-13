Sanremo, domani inizieranno i lavori di asfaltatura tra il 320 e il 448 di via Padre Semeria

Prenderà il via domani, secondo il cronoprogramma stabilito, l’asfaltatura in via Padre Semeria tra i civici 320 e 448. I lavori rientrano negli interventi di sicurezza che hanno interessato la strada e che successivamente riguarderanno anche i marciapiedi e la piantumazione dei nuovi alberi.

La scarifica e la posa del nuovo asfalto comporteranno un senso unico alternato. Per limitare i disagi al traffico si procederà intervenendo su singoli tratti, che saranno progressivamente riaperti alla normale circolazione. I lavori saranno sospesi nelle giornate di sabato, domenica e martedì, in corrispondenza quindi anche degli appuntamenti del mercato settimanale, in previsione di un maggior afflusso di veicoli provenienti dal casello autostradale di Sanremo.

Nei tratti interessati sarà in vigore, oltre al senso unico alternato da semafori o movieri, il divieto di sosta e fermata fino al termine del ripristino del manto stradale. “Conclusa l’asfaltatura, che durerà circa dieci giorni, si procederà con gli interventi sui marciapiedi e con la piantumazione delle nuove alberature lungo la strada.”