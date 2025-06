Ventimiglia, pulizia a fondo: il 'raid nelle frazioni' sbarca alle Ville (Foto)

Il 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia sbarca in località Ville. Dopo i primi dodici interventi a Bevera, a Trucco, a Calvo, a Latte, a Torri, a Villatella e Sealza, a Varase, nel centro storico, a Mortola Inferiore, a Mortola Superiore a Grimaldi e a San Lorenzo, sabato si è svolta una nuova pulizia generale straordinaria.

Prosegue, perciò, il nuovo piano di pulizia a fondo delle frazioni della città di confine sollecitato dall'Amministrazione comunale che vede impegnate pattuglie straordinarie di Teknoservice nella pulitura di vicoli, strade, piazze e valloni. "Con l’assessore Domenico Calimera siamo andati alle Ville, dove si è svolto il tredicesimo 'Raid nelle frazioni', che ormai è diventata una tradizione" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "La frazione è stata oggetto di un imponente intervento di Teknoservice, con sfalci, sanificazione, lavaggio a fondo, spazzamento manuale e meccanico, rimozione di ingombranti e sanificazione di tutti i bidoni dell'immondizia. Le strade sono in una situazione indecorosa e, perciò, dobbiamo metterci mano con il piano asfalti, abbiamo già fatto qualcosa per i punti luci ma dobbiamo continuare e perciò incrementeremo il fondo per l'illuminazione pubblica per questa e anche per le altre frazioni di Ventimiglia. Il nostro impegno non finisce solo il sabato mattina ma continua cercando di rendere cadenziate le pulizie e i sopralluoghi durante tutta la settimana e per tutto il nostro mandato amministrativo".

"Il prossimo appuntamento sarà sabato 7 giugno a Seglia - San Bernardo" - svelano il primo cittadino e l'assessore Calimera.