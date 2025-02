Rifiuti e sporcizia a Ventimiglia, Di Muro: "Organizzeremo dei raid nelle frazioni"

"Andremo a organizzare dei raid nelle frazioni. Impiegheremo delle pattuglie straordinarie di Teknoservice per andare a pulire vicoli, strade, stradine, piazze, piazzette e valloni delle frazioni di Ventimiglia. Inizieremo sabato prossimo da Bevera con un'attività di sanificazione e di pulizia generale". Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro che ieri ha visitato la sede della Teknoservice insieme al nuovo assessore al Ciclo dei Rifiuti Domenico Calimera.

"Con l’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Domenico Calimera, siamo andati a far visita agli operatori della Teknoservice, che ogni giorno lavoravano per pulire la nostra città" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Gli operatori ecologici si svegliano presto alla mattina per andare a lavorare per il bene comune, anche in situazioni delicate. Abbiamo tutti lo stesso interesse: rendere Ventimiglia una città più pulita. Dobbiamo avere un'immagine nuova e migliore della città per essere credibile al di fuori dei confini comunali. Ci vogliono più sicurezza e più pulizia".

"In questo anno e mezzo di amministrazione, prima con l'assessore Raco adesso con l'assessore Calimera, devo dire che la città è più pulita" - sottolinea il primo cittadino - "Abbiamo ereditato un capitolato della nettezza urbana lacunoso e sbagliato. Ci abbiamo messo mano e apportato alcune modifiche e migliorie ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Ringrazio tutti gli operatori ecologici perché grazie a loro e alla sinergia tra l'azienda e la pubblica amministrazione possiamo migliorare ancora di più il servizio per i nostri concittadini e i turisti".