Ventimiglia, continuano i 'raid nelle frazioni': intervento a Latte (Foto)

Continuano i 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia. Dopo i primi tre interventi a Bevera, a Trucco e a Calvo, si è svolta oggi una pulizia generale straordinaria a Latte.

Prosegue, perciò, il nuovo piano di pulizia a fondo delle frazioni della città di confine sollecitato dall'Amministrazione comunale che vede impegnate pattuglie straordinarie di Teknoservice nella pulitura di vicoli, strade, piazze e valloni. "Questa mattina con l’assessore Domenico Calimera siamo andati a Latte, dove si è svolto il quarto 'Raid nelle frazioni'" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Tutta la frazione è stata oggetto di un imponente intervento di Teknoservice, con sfalci nelle vie e nel giardino, sanificazione, lavaggio a fondo e spazzamento manuale e meccanico. Abbiamo pulito in particolare il centro di Latte dove c'è la rotonda vi era un giardino pubblico che da molto tempo era regno di incuria e degrado. Abbiamo anche visto un po' di lavoretti che possiamo fare per migliorare la vivibilità del quartiere. Sappiamo che ci sono tante piccole località in questa valle, ci ritorneremo nelle prossime edizioni del raid nelle frazioni".

L'attività di sanificazione, di lavaggio e di pulizia generale proseguirà sabato prossimo a Torri. "Un'iniziativa che ha sviluppato l'amministrazione. Ogni sabato mattina 'adottiamo' una frazione di Ventimiglia e la puliamo da cima a fondo con tutti i mezzi, gli strumenti e gli uomini a nostra disposizione: dallo sfalcio al diserbo, alla rimozione di ingombranti che spesso troviamo nelle frazioni e nelle località di Ventimiglia" - dice il primo cittadino - "E' un'attenzione che dobbiamo ai nostri concittadini soprattutto a coloro che non vivono nel centro città, che non si devono sentirsi trascurati da questo pubblico servizio. Il prossimo appuntamento sarà sabato 29 marzo a Torri".