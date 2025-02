Rifiuti e sporcizia a Ventimiglia, al via i 'raid nelle frazioni': primo intervento a Bevera

Sono iniziati i 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia. Il primo si è svolto sabato scorso a Bevera.

Ha preso, perciò, ufficialmente il via il nuovo piano di pulizia a fondo delle frazioni della città di confine che vede impegnate pattuglie straordinarie di Teknoservice nella pulitura di vicoli, strade, piazze e valloni. "Con l’assessore Domenico Calimera siamo andati a Bevera dove si è svolto il primo 'raid nelle frazioni'. Una nuova iniziativa che ha voluto questa amministrazione" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Abbiamo disposto con Teknoservice mezzi, uomini e strumenti per un raid. Tutta la frazione è stata oggetto di un massiccio intervento di Teknoservice con sfalci dei carugi, spazzamento manuale e meccanico e lavaggio a fondo nei vicoli e nelle piazze. Abbiamo anche spostato i bidoni da sotto la chiesa al nuovo parcheggio che è stato realizzato".

Dopo l'attività di sanificazione e di pulizia generale il prossimo intervento sarà a Trucco. "Stiamo cercando di organizzare un servizio di pulizia straordinaria in tutte le frazioni e le località di Ventimiglia che per troppo tempo sono state dimenticate. Credo che garantire questo servizio di igiene urbana, di pulizia e decoro sia indispensabile per i cittadini del centro città e per quelli delle frazioni che non devono sentirsi ventimigliesi di serie B" - svela il primo cittadino - "Il prossimo appuntamento sarà sabato 22 febbraio a Trucco".