Attualità | 06 dicembre 2025, 18:01

Giovanni Storti a Sanremo: visita al ristorante Buenavista dopo lo spettacolo all’Ariston

L’attore del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo accolto dai proprietari del locale matuziano

Giovanni Storti, volto amatissimo del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ha fatto tappa a Sanremo per una visita al ristorante Buenavista. L’attore e comico milanese è reduce dal successo dello spettacolo teatrale Lunga vita agli alberi, andato in scena ieri sera al Teatro Ariston e accolto con entusiasmo dal pubblico. Nella foto, Storti posa sorridente insieme ai proprietari del locale matuziano, che lo hanno ospitato con calore e convivialità, rendendo la sua permanenza in Riviera ancora più speciale.

