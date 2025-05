'Raid nelle frazioni' di Ventimiglia, prossimo appuntamento a Mortola Superiore (Foto)

Continuano i 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia. Domani, il 10 maggio, è prevista una pulizia generale straordinaria a Mortola Superiore.

Dopo i primi nove interventi a Bevera, a Trucco, a Calvo, a Latte, a Torri, a Villatella, a Sealza, a Varase, nel centro storico e a Mortola Inferiore domani dalle 9 fino a fine lavori a Mortola sbarca il nuovo piano di pulizia a fondo delle frazioni della città di confine sollecitato dall'Amministrazione Di Muro.

"Per una più accurata pulizia delle aree interessate si invitano i residenti a rimuovere eventuali oggetti ingombranti lasciati nelle immediate vicinanze delle abitazioni" - dicono dal Comune - "A rotazione ci recheremo in tutte le 18 frazioni e 17 località di Ventimiglia".