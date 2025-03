Rifiuti e sporcizia, continuano i 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia: intervento a Calvo (Foto)

Continuano i 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia. Dopo i primi due interventi a Bevera e a Trucco, si è svolta oggi una pulizia generale straordinaria a Calvo.

Prosegue, perciò, il nuovo piano di pulizia a fondo delle frazioni della città di confine sollecitato dall'Amministrazione comunale che vede impegnate pattuglie straordinarie di Teknoservice nella pulitura di vicoli, strade, piazze e valloni. "Questa mattina, con l’assessore Domenico Calimera, siamo andati a Calvo, dove si è svolto il terzo 'raid nelle frazioni'" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro che stamattina si è recato a Calvo insieme all'assessore Domenico Calimera - "Tutta la frazione è stata oggetto di un imponente intervento di Teknoservice con sfalci nei carugi, nella piazzetta e dei ritani e successiva sanificazione, lavaggio a fondo e spazzamento manuale e meccanico".

L'attività di sanificazione, di lavaggio e di pulizia generale proseguirà sabato prossimo a Latte. "Un'iniziativa che ha voluto questa amministrazione non solo per pulire i borghi, che da tempo attendono importanti azioni di pulizia, ma anche per confrontarci con la cittadinanza che vive nel nostro entroterra per capire un po' tutte le problematiche e cercare qualche soluzione. Daremo massima attenzione alle frazioni" - svela il primo cittadino - "Il prossimo appuntamento sarà sabato 15 marzo a Latte".