Cuneo–Breil–Ventimiglia, via libera del Governo francese alla convenzione con l’Italia

“Accogliamo positivamente l’approvazione da parte del Governo francese della fondamentale Convenzione con l’Italia per la linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Un passaggio importante, fortemente richiesto dal nostro Paese, che ha già provveduto a ratificare l’accordo nel gennaio 2025, ma anche dai territori direttamente coinvolti, Liguria e Piemonte in testa. Attendiamo ora, con fiducia, il vaglio finale del Parlamento transalpino”. Si esprime così l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola nel commentare l’approvazione della suddetta convenzione, da parte dell’esecutivo francese, che ha l’obiettivo di ripartire in modo più equo i costi del tratto d’oltralpe della linea e di garantire la funzionalità e il miglioramento della stessa.



“La Cuneo-Breil-Ventimiglia è una linea strategica. Oltre alla sua innegabile valenza storico-paesaggistica ha un incredibile potenziale turistico e di mobilità transfrontaliera tra Liguria, Piemonte e Francia – prosegue l’assessore Scajola -. La valorizzazione della stessa tratta è stata recentemente al centro del vertice tra Regione Liguria e Région Sud, tenutosi al forte dell’Annunziata di Ventimiglia, ed è da sempre stata inserita tra le priorità dal nostro ente in tutti i tavoli a cui ho partecipato. Una volta ottenuta l’attesa approvazione finale francese potremo, finalmente, lavorare insieme per sfruttare al massimo questa infrastruttura che è profondamente apprezzata e amata dall’utenza, basti pensare al successo regolarmente ottenuto con i treni storici, e deve diventare sempre di più d’interesse a livello internazionale”.