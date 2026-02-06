 / Attualità

Sanremo, cambia il senso di marcia in corso Trento Trieste: da lunedì si viaggia verso ponente

L’ordinanza introduce il nuovo senso unico tra piazzale Vesco e l’ex passaggio a livello del Morgana, con limite a 30 km/h e divieto ai mezzi oltre 3,5 tonnellate. L’obiettivo è alleggerire il traffico e migliorare la circolazione verso ponente

Cambia il senso di marcia di corso Trento Triste a Sanremo che, da lunedì 9 febbraio, sarà transitabile in direzione levante – ponente. La modifica è stabilita da un’ordinanza che disciplina la viabilità nel tratto compreso tra piazzale Vesco e l’intersezione con l’ex passaggio livello in prossimità del Morgana. E’ stato inoltre disposto il limite massimo di velocità a 30 Km/h e il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Il nuovo senso di marcia garantirà un’ulteriore possibilità per chi è diretto verso ponente, alleggerendo quindi il traffico prima concentrato solo su altre arterie.

La decisione è stata assunta dopo un’attenta analisi sui flussi di traffico nella zona centrale della città, dalla quale è emersa una maggiore presenza delle strade percorribili per chi transita in direzione levante, con la conseguente necessità di aumentare la circolazione disciplinata verso ponente. Inoltre, il nuovo senso unico di corso Trento Trieste si integra anche con l’organizzazione generale che, con la rotonda divenuta ormai fissa in piazza Cesare Battisti, permette a chi è diretto a ponente di utilizzare la parte del lungomare, consentendo quindi di alleggerire il traffico sulla centrale via Roma. Tutto questo permetterà una fruizione più agevole e sicura delle strade cittadine, oltre a garantire una maggiore vivibilità anche in termini ambientali.

