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Eventi | 21 aprile 2026, 09:48

Bordighera, la Biblioteca Civica Internazionale ospita l'evento “Un ricordo di Albert Schweitzer (1875-1965), premio Nobel per la Pace 1952”

Appuntamento giovedì 23 aprile alle ore 16.30

Giovedì 23 aprile alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (in via Romana, 52) alle ore 16.30 si terrà l’evento culturale “Un ricordo di Albert Schweitzer (1875-1965), premio Nobel per la Pace 1952”, un nuovo evento culturale organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS.

L’incontro, ad ingresso libero, sarà tenuto dal professore di lingua e letteratura italiana Lorenzo Vizzini e dal fondatore della Fondazione L’Uomo e Il Pellicano ETS Alberto Guglielmi Manzoni.

Durante l’evento si rievocherà, attraverso immagini, fotografie e racconti, il percorso esistenziale, culturale e filantropico di una delle figure più significative del Novecento: Albert Schweitzer, pastore e teologo protestante, studioso di filosofia e di religioni orientali, organista e musicologo, medico-missionario in Africa, a Lambaréné, nel Gabon, fino al riconoscimento del Premio Nobel per la Pace.

Istituita nel 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni, la Fondazione l'Uomo e il Pellicano ETS opera a livello nazionale con sede principale a Sanremo. La sua attività coniuga cultura e filantropia in un progetto unitario che promuove la riflessione e l’azione concreta nel segno del bene comune e dell’etica del “rispetto per la vita”, principio cardine dell’opera del medico, filantropo, teologo e musicista Albert Schweitzer (1875-1965), Premio Nobel per la Pace.

Redazione

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