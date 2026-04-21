Emissione filatelica commemorativa dedicata a Papa Francesco (2013–2025)

Il francobollo è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico.

La tiratura è di duecentomila venticinque esemplari con quarantacinque esemplari per ciascun foglio. Il bozzetto è a cura del Centro filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un’immagine fotografica di Sua Santità Papa Francesco che, in Piazza San Pietro tra i fedeli, libera una colomba in segno di pace. Papa Francesco è stato eletto il 13 marzo 2013 quale 266° Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma; il pontificato si è concluso il 21 aprile 2025.

Completano il francobollo le legende “PAPA FRANCESCO” e “2013 - 2025”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo del primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma 1.

È inoltre disponibile una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta del primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, nonché cartoline, tessere e bollettini illustrativi, sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico e gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste e Verona, nonché sul sito www.filatelia.poste.it.