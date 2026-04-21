Degustazioni, laboratori, arte e musica: oltre 3mila presenze a Vallebona per 'EuroApe 2026' (Foto)

Oltre 3.000 presenze, tra apisti e pubblico, e più di 50 Api. Si chiude con numeri importanti EuroApe 2026, il raduno internazionale dedicato alla celebre tre ruote Piaggio nell’anno in cui l’Ape celebra i suoi 80 anni e l’Ape Club d’Italia i suoi 20 anni, ospitato nel fine settimana a Vallebona
La protagonista assoluta dell'evento è stata l’Ape, simbolo di tradizione e identità territoriale, accompagnata da un ricco programma di esperienze: degustazioni, visite guidate e laboratori, tra cui la partecipata scuola di pesto e gli assaggi dei vini locali Rossese, Vermentino e Pigato. "Con EuroApe si apre un triennio di respiro internazionale" - sottolinea il presidente dell’Ape Club d’Italia Jean Claude Aiazzi - "Vallebona, per due giorni, non ha solo ospitato l’evento: è diventata la città dell’Ape, dando il via al percorso che porterà alle celebrazioni degli 80 anni nel 2028".
Accanto all’enogastronomia, spazio anche ad arte e musica con iniziative diffuse e il coinvolgimento diretto di ristoranti e attività locali. "E' stato un grande successo" - commenta soddisfatta l'Amministrazione comunale di Vallebona - "Oltre 3.000 presenze tra apisti e pubblico e più di 50 Api provenienti da tutta Italia e dall’Europa. Per due giorni Vallebona ha accolto un flusso continuo di visitatori tra carruggi, piazze e attività del borgo. E' stata un'occasione unica per valorizzare il territorio".
Due giorni di convivialità, storia, buon cibo e divertimento hanno attirato cittadini e turisti, grandi e piccini. L’Amministrazione comunale di Vallebona desidera, perciò, rivolgere "un sentito ringraziamento all'Ape Club per aver portato in paese un evento unico e a tutti i ristoranti, ai negozi e al forno del borgo, che con disponibilità e partecipazione attiva hanno contribuito in modo concreto alla riuscita dell’evento, rendendo Vallebona un’esperienza autentica e accogliente per visitatori e partecipanti. Ringraziamo l'associazione Venti d'Arte che ha dipinto l'Ape, la banda musicale che ha animato il paese suonando, gli occitani per il loro intrattenimento musicale e tutti coloro che si sono occupati della sicurezza della manifestazione, come i volontari della Protezione civile, il comando della polizia locale di Bordighera, i carabinieri di Bordighera e di Perinaldo. Infine, un ringraziamento va rivolto a tutti i cittadini che fin da subito hanno capito il valore sinergico di questa manifestazione con cui Vallebona si è aperta all'Europa".
Tra i momenti più significativi la celebrazione dei 20 anni dell’Ape Club d’Italia durante la cena sociale. "Per Vallebona è stato qualcosa di concreto non un evento da ospitare ma un’occasione per vivere il borgo in tutte le sue meraviglie e sostenere l’economia del luogo" – dichiara il sindaco di Vallebona Alessandro Lantero – "Un evento che ha confermato la sinergia tra amministrazioni, pro loco, associazioni e attività economiche locali. Domenica la ApeParade ha attraversato la Riviera fino a Seborga, per poi concludersi a Camporosso con il pranzo finale".
Domenica la carovana di Api ha poi sfilato lungo le vie della Riviera dei Fiori facendo tappa nel Principato di Seborga. "Hanno raggiunto il nostro paese dalla vicina Vallebona nell’ambito del raduno europeo 'EuroApe'" - fa sapere il sindaco di Seborga Pasquale Ragni - "In occasione della manifestazione dell'Ape Club d'Italia fino alla fine della manifestazione è stato istituito il divieto di sosta su tutta la piazza Martiri Patrioti".
I partecipanti si sono, infine, radunati a Camporosso per il pranzo finale. "Il raduno europeo dell’Ape Club d’Italia fa tappa anche a Camporosso" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Un doppio anniversario speciale: 80 anni dell’Ape e 20 anni di Ape Club d’Italia. Un viaggio fatto di passione, tradizione e motori che unisce generazioni. Abbiamo accolto con un caloroso benvenuto tutti i partecipanti".