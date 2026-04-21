Degustazioni, laboratori, arte e musica: oltre 3mila presenze a Vallebona per 'EuroApe 2026' (Foto)

Oltre 3.000 presenze, tra apisti e pubblico, e più di 50 Api. Si chiude con numeri importanti EuroApe 2026, il raduno internazionale dedicato alla celebre tre ruote Piaggio nell’anno in cui l’Ape celebra i suoi 80 anni e l’Ape Club d’Italia i suoi 20 anni, ospitato nel fine settimana a Vallebona

La protagonista assoluta dell'evento è stata l’Ape, simbolo di tradizione e identità territoriale, accompagnata da un ricco programma di esperienze: degustazioni, visite guidate e laboratori, tra cui la partecipata scuola di pesto e gli assaggi dei vini locali Rossese, Vermentino e Pigato. "Con EuroApe si apre un triennio di respiro internazionale" - sottolinea il presidente dell’Ape Club d’Italia Jean Claude Aiazzi - "Vallebona, per due giorni, non ha solo ospitato l’evento: è diventata la città dell’Ape, dando il via al percorso che porterà alle celebrazioni degli 80 anni nel 2028".

Accanto all’enogastronomia, spazio anche ad arte e musica con iniziative diffuse e il coinvolgimento diretto di ristoranti e attività locali. "E' stato un grande successo" - commenta soddisfatta l'Amministrazione comunale di Vallebona - "Oltre 3.000 presenze tra apisti e pubblico e più di 50 Api provenienti da tutta Italia e dall’Europa. Per due giorni Vallebona ha accolto un flusso continuo di visitatori tra carruggi, piazze e attività del borgo. E' stata un'occasione unica per valorizzare il territorio".