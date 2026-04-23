Vallecrosia Alta celebra il 25 Aprile con la Pastasciutta Antifascista in Piazza del Popolo

In occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile, l’ANPI organizza a Vallecrosia Alta la tradizionale Pastasciutta Antifascista, in collaborazione con l’Osteria dei Mat e la Scuola di Pace.

L’appuntamento è fissato per le ore 12:00 in Piazza del Popolo, dove la pastasciutta sarà offerta gratuitamente a tutti i partecipanti, come momento di condivisione e memoria collettiva aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa richiama un episodio simbolico della storia italiana: nel 1943, dopo la caduta del regime fascista, la famiglia Cervi offrì pasta a tutto il paese per festeggiare la ritrovata libertà. Un gesto semplice ma carico di significato, che ancora oggi rappresenta i valori di solidarietà, giustizia e democrazia alla base della Repubblica.

Il programma proseguirà alle ore 15:00 con la presentazione del libro Dietro le linee nemiche di Paolo Veziano, offrendo un’occasione di approfondimento sui temi della Resistenza e della Liberazione.

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione al numero 0183 961321, esclusivamente tramite WhatsApp.