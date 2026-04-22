OpenOrchestra trionfa al concorso “Riviera Etrusca” di Piombino con 95/100 e guarda ai prossimi concerti

La OpenOrchestra, formazione strumentale che riunisce musicisti di ogni età provenienti dalle province di Imperia e Savona, ha conquistato un nuovo importante riconoscimento aggiudicandosi il 1° premio con il punteggio di 95/100 alla XXVI edizione del concorso nazionale “Riviera Etrusca” di Piombino, svoltasi domenica 12 aprile. Si tratta della seconda esperienza competitiva per l’ensemble, che già nel 2022 aveva ottenuto il primo posto all’“European Music Competition” di Moncalieri. Un risultato che conferma la crescita artistica del gruppo in un concorso noto per la sua ampia visibilità a livello nazionale.

Il programma presentato ha spaziato tra autori di grande rilievo come Shostakovic, Elgar, Grieg, Brahms e Paganini, accanto a composizioni di Mancini, Reghezza e Mihovilic. Tra i momenti più significativi, l’esecuzione del brano di Mancini con Fabiano Pinto (classe 4AM del Liceo Musicale “Bruno” di Albenga) al clarinetto solista, e quello di Reghezza con le soliste Gabriella Carioli e Alessia Nocito, anch’esse studentesse del medesimo istituto. Sul podio si sono alternati Marco Reghezza e Alessandro Paternò, mentre ha riscosso particolare interesse anche la partecipazione di Federico Mauri, ex studente del liceo musicale albenganese, che ha diretto l’orchestra nell’esecuzione di due sue composizioni premiate a Vienna in un concorso internazionale.

L’organico della OpenOrchestra può contare su figure di rilievo: i violini sono affidati al prof. Salvatore Burgio, mentre la sezione dei flauti è guidata da Antonella Bini, interprete di spicco della musica contemporanea a livello nazionale. Negli anni, l’attività dell’ensemble ha raggiunto anche un pubblico internazionale, con esecuzioni trasmesse da importanti emittenti come Radio Nazionale Croata (HRT), Radio Vaticana, Radio Nazionale Austriaca, oltre a TeleradioPace e alla televisione della Chiesa Luterana Italiana. Nel 2025, la formazione è stata inoltre invitata a prestigiosi eventi quali il Festival del Compositore al Teatro Carlo Felice e il Festival Internazionale di Musica Classica della Croazia.

I prossimi appuntamenti vedranno la OpenOrchestra protagonista sul territorio: sabato 30 maggio alle ore 21:00 presso la concattedrale di San Maurizio a Porto Maurizio (Imperia), nell’ambito della XXV edizione del Festival della Cultura Mediterranea. In precedenza, domenica 24 maggio alle ore 16:00, una sezione ridotta del gruppo si esibirà allo “Strega” presso l’oratorio di Santa Caterina di Cervo, con un programma dedicato alla storia del celebre premio letterario e della località ospitante. Un percorso in continua evoluzione che conferma la OpenOrchestra come una realtà musicale dinamica, inclusiva e sempre più riconosciuta nel panorama nazionale.