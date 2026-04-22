Tre giornate di appuntamenti, a Rocchetta Nervina va in scena il "Festivalle Resistente" (Foto)

Teatro, concerti, cinema, cucina, conferenze, serigrafia, infokiosk, laboratori e passeggiate tematiche. Dal 24 al 26 aprile a Rocchetta Nervina va in scena "Festivalle Resistente", ideato da alcuni giovani della zona.

Tre giornate ricche di appuntamenti. Il 24 aprile alle 16, presso il campo da bocce, è prevista una passeggiata con rievocazioni storiche nei luoghi di memoria dell'occupazione nazifascista e della resistenza. Alle 18, invece, verrà dato spazio al Circolo Reading e Drama di Ventimiglia, creato da Lilia De Apollonia, che proporrà un recital con letture sceniche tratte da testi di autori dell'epoca. "Un appuntamento teatrale musicale per il circolo Reading e Drama Ventimiglia sul lungo fiume che attraversa il piccolo paese" - fa sapere Lilia De Apollonia - "Da Calvino, a Calamandrei e a La Corte con i brani e le canzoni simbolo della resistenza". Alle 19 Rap Acordeon contro la frontiera Côte des nazes mentre alle 19.30 cena all'ostello. La serata proseguirà alle 21 con musica con il concerto "No chappi? Buregoeis! Duo dance da Genova".

Il 25 aprile dalle 16 alle 18 all'ostello vi sarà una tavola rotonda sulle dinamiche territoriali legate alla frontiera franco-italiana: legami, solidarietà e resistenza in una zona di confine. L'incontro inizierà con una visita guidata. Verranno, inoltre, esposte foto, documenti, testimonianze, mappe che riassumono gli ultimi anni di presenza in frontiera. Sarà presente anche uno spazio per bambini con attività ricreative. Alle 19 cena all'ostello mentre alle 20.30 andrà in scena una performance di danza Vardhum. "Esplora l'instabilità contemporanea, mostrando un corpo cyborg che lotta contro il silenzio. Combina movimento, musica e voce per evidenziare il dialogo tra potere e vulnerabilità in tempi turbolenti" - fanno sapere gli organizzatori - "A seguire è prevista una sound piece, performance elettronica in cui il musicista è fisicamente coinvolto dai cavi per riscoprire il contatto con l'attrezzatura. Suoni meccanici e rumori no-input creano spazi d'ascolto frammentati e materiali sonori che si aggregano e disintegrano".

Il 26 aprile dalle 11 alle 13 al campo da bocce vi sarà una tavola rotonda su La pluralità della resistenza al nazifascismo in Val Nervia con Daniela Cassini e Gabriella Badano, autrici di "Protagoniste. Storie di donne e Resistenza nel Ponente ligure", e Paolo Veziano, autore di "La libera Repubblica di Pigna. Una parentesi di democrazia (29 agosto 1944 - 8 ottobre 1944)".