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Eventi | 21 aprile 2026, 13:43

A Vallebona si inaugura “I 4 Elementi – Ceramica”: la nuova mostra di Carol Invernici all’Area Arte

Dal 24 aprile al 17 maggio un percorso materico dedicato alla ceramica, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo. Apertura nei weekend dalle 17 alle 22

A Vallebona si inaugura “I 4 Elementi – Ceramica”: la nuova mostra di Carol Invernici all’Area Arte

L’Area Arte di Vallebona ospita una nuova proposta culturale: giovedì 24 aprile, alle ore 18, verrà inaugurata la mostra “I 4 Elementi – Ceramica” dell’artista Carol Invernici, un’esposizione che esplora il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali attraverso un percorso intenso e fortemente materico.

La mostra, curata dall’Archivio Sergio Gagliolo, sarà visitabile dal 24 aprile al 17 maggio con apertura da venerdì a domenica, dalle 17 alle 22. L’iniziativa arricchisce la programmazione culturale del borgo, offrendo al pubblico un’occasione per avvicinarsi alla ricerca artistica contemporanea legata alla ceramica.

Per informazioni è possibile contattare il numero 349 3670442.

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