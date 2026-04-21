Sanremo, lo storico Gastone Breccia al Casinò per “A patti con il nemico” sulla Conferenza di Pace del 1920

Prosegue il ciclo “Casinò Culturae Festival” con un nuovo appuntamento dedicato alla storia e ai grandi trattati internazionali. Giovedì 23 aprile alle ore 18.00 negli spazi del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo si terrà l’incontro dal titolo “A Patti con il Nemico. La Conferenza di Pace di Sanremo 1920. Sanremo al centro del nuovo assetto internazionale”.

Protagonista della serata sarà lo storico Gastone Breccia, che presenterà la sua opera “A patti con il nemico. Storia del mondo in 25 trattati di pace” edita da Marsilio, offrendo una riflessione ampia sulla natura dei trattati di pace e sulla loro fragilità nel corso della storia.

Durante l’evento sarà inoltre proiettato il documentario di Roberto Pecchinino, dedicato alla Conferenza di Pace di Sanremo del 1920, che vide la città rivestire un ruolo centrale nelle dinamiche del nuovo ordine internazionale del primo dopoguerra.

L’incontro offrirà anche l’occasione per approfondire il significato storico della conferenza che, tra il 19 e il 26 aprile 1920, riunì le principali potenze vincitrici della Grande Guerra per discutere il futuro assetto del Medio Oriente e le conseguenze del trattato con l’Impero Ottomano, in un contesto politico complesso e in rapido mutamento.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nel corso della serata verrà inoltre comunicato il rinvio dell’incontro con Riccardo Nencini, posticipato a martedì 19 maggio alle ore 16.30.

Lo storico Gastone Breccia, docente all’Università di Pavia, è considerato uno dei principali esperti italiani di storia militare antica e contemporanea, con numerosi studi dedicati ai conflitti e alla teoria della guerra, dall’età classica fino ai più recenti scenari internazionali.