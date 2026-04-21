L'istituto Andrea Doria celebra la Giornata del libro 2026: appuntamenti a Vallecrosia al Mare e a Perinaldo

L'istituto Andrea Doria celebra la Giornata del libro 2026. Sono previsti diversi appuntamenti per i bambini della scuola dell'infanzia, mercoledì 22 aprile alle 11 a Perinaldo e venerdì 24 aprile alle 9.30 a Vallecrosia al Mare, e per gli alunni della primaria il 22 e il 23 aprile alle 8.30 a Vallecrosia al Mare.

Gli incontri, pensati per i giovani studenti, si terranno al mattino. "Il tema può essere interpretato come un viaggio: lo spazio scuola si trasformerà in un 'aeroporto della fantasia' dove i libri saranno i mezzi di trasporto, oggetti magici da esplorare perché i libri ci portano in posti lontani, alimentano la fantasia, ci fanno parlare lingue diverse e ci avvicinano come persone" - dicono dall'istituto Andrea Doria.

Oggi, invece, presso l'istituto Andrea Doria a Vallecrosia al Mare vi sarà 'il detective in biblioteca'. "Appuntamento anche con profondo giallo" - affermano - "A cinquant'anni dalla morte della Regina del giallo, Agatha Christie, i lettori sono invitati a esplorare le trame dei grandi classici del mistero ma non basterà seguire la storia, bisognerà osservare, fare ipotesi e collegare gli indizi per risolvere le indagini con Poirot, Sherlock Holmes e Jessica Fletcher".