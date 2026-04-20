Sanremo, il 3 maggio torna il Memorial Gabriele Sciascia: raduno tra le strade del Rallye e ricordi

A distanza di un anno dalla prima edizione, Memorial Gabriele Sciascia torna ad animare le strade della Riviera con il suo secondo appuntamento, in programma domenica 3 maggio a Sanremo. L’evento nasce per ricordare l’apprezzato pilota sanremese, protagonista tra gli anni Settanta e Ottanta nel mondo dei rally, e capace di lasciare un segno nel cuore degli appassionati di motori.

Il programma prevede un raduno turistico di circa 65 chilometri, con partenza dalla centralissima Piazza Colombo. Gli equipaggi percorreranno alcune delle strade simbolo del Rallye Sanremo, rievocando sfide storiche e moderne, fino a raggiungere Bajardo, dove sarà allestito un punto ristoro. Il rientro verso la Riviera porterà i partecipanti nuovamente nel cuore della città, in Corso Trento e Trieste, per poi concludere la giornata con il pranzo e la consegna dei riconoscimenti presso il Victory Morgana.

L’organizzazione dell’evento è sostenuta dalla famiglia Sciascia, con la collaborazione del Comune di Sanremo e del Comune di Bajardo, il patrocinio dell’Automobile Club Ponente Ligure e il supporto operativo della Scuderia ALMA Racing. A sottolineare il valore dell’iniziativa sono le parole dei figli del pilota, Patrizia e Sandro Sciascia: “Siamo felici di riuscire a replicare questo appuntamento. Siamo profondamente legati a nostro padre, pertanto abbiamo il piacere di onorare la sua passione con questo raduno in suo ricordo”, afferma Patrizia.

La driver sanremese ha poi voluto ringraziare istituzioni, collaboratori e sponsor che stanno contribuendo alla riuscita dell’evento, tra cui amministrazioni locali, associazioni e partner privati: “Non vediamo l’ora di vivere con numerosi appassionati di motori questa bellissima giornata”, conclude, invitando il pubblico a partecipare numeroso.