La Passione di Sordevolo, Biella, conquista i tour operator: il Biellese si apre al turismo

Mercoledì 15 aprile 2026 si è tenuto il primo educational volto alla promozione della “Passione di Sordevolo” e del territorio biellese. Organizzato in collaborazione con Fiavet Piemonte, ha coinvolto circa 20 Tour Operator da tutto il Piemonte, che hanno avuto così occasione di conoscere il mondo della “Passione di Sordevolo” e l’offerta del territorio biellese.

Come da programma, a seguito della visita al museo MeBo a Biella e della degustazione di birra e formaggi, gli operatori sono stati accompagnati a Sordevolo. Qui hanno visitato l’Anfiteatro, gli archivi della scenografia, quelli dei costumi e il “Museo della Passione di Sordevolo”. Hanno pertanto trascorso un pomeriggio alla scoperta del piccolo comune e dei sapori biellesi, dimostrando interesse ed entusiasmo per tutte le attività proposte: “Ci siamo trovati davvero bene: abbiamo visto un territorio accogliente e di una bellezza inaudita. Anche il Teatro Popolare ci ha colpiti molto: è contraddistinto da una comunità, una passione e una storia incredibili”, commenta Laura Audi, Presidente di Fiavet Piemonte.

Ad attenderli in Anfiteatro, il Sindaco di Sordevolo Riccardo Lunardon: “Mostrare ai Tour Operator il nostro Anfiteatro è un passaggio fondamentale: rappresenta un primo approccio alla nostra realtà e comunica tutto l’impegno dei sordevolesi. È il luogo in cui la Passione prende vita e restituisce a chi lo guarda il significato di questo spettacolo per il nostro comune”. Presente all’educational anche Luca Broccatelli di Fondazione BIellezza: “Oggi ho sentito moltissimi commenti positivi. ‘La Passione di Sordevolo’ crea un forte legame con il territorio, e questo gli operatori l’hanno percepito: sono rimasti impressionati dal numero di volontari coinvolti per l’allestimento e l’organizzazione di un simile spettacolo”.

Per l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo è stata una grande soddisfazione: “Abbiamo fatto conoscere loro la nostra realtà, e ne sono entusiasti. Il nostro obiettivo era di promuovere sia la ‘Passione’ che il Biellese, un territorio da sempre volto all’industria che ora si sta dirigendo anche verso il turismo. Sono convinto che questo educational porterà i suoi frutti”, dichiara il Presidente Stefano Rubin Pedrazzo.



Info date Passione di Sordevolo sul sito:

https://www.passionedisordevolo.com/