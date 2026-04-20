Sanremo, teatro e beneficenza al Casinò con “Divertenti inganni”

Teatro e solidarietà si incontrano oggi, lunedì, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dove andrà in scena alle 15 e alle 21 la commedia “Divertenti inganni” di Georges Feydeau, con la regia di Stefano Micheletti e interpretata dalla compagnia Teatro Viaggiante.

L’iniziativa, organizzata da ViviTeatro, ha anche uno scopo benefico: parte del ricavato sarà destinato all’associazione La Caramella Buona, impegnata nella lotta contro gli abusi sessuali.

La commedia, in due atti, è stata tradotta dal francese dallo stesso Micheletti, che è anche protagonista in scena della compagnia da lui fondata nel 2003. Feydeau, tra i maggiori autori teatrali della Belle Époque, è celebre per opere che uniscono comicità e una sottile critica all’ipocrisia borghese.

“Divertenti inganni” racconta le vicende di Monsieur Pacarel, ricco commerciante deciso a portare all’Opera di Parigi una versione del “Don Giovanni” rielaborata dalla figlia Julie. Convinto di aver ingaggiato un grande tenore, accoglie invece in casa per errore Boujardon, personaggio tutt’altro che affidabile e più interessato alle conquiste amorose che alla musica. Ne nasce un intreccio di equivoci, gelosie e corteggiamenti che coinvolgono moglie, amici e domestici, in un crescendo di situazioni comiche tipiche del teatro di Feydeau.

Stefano Micheletti, prima di fondare il Teatro Viaggiante, ha fatto parte della storica compagnia I Guitti, guidata dal padre Adolfo, proseguendo una tradizione di famiglia iniziata nel 1888. La compagnia propone da anni grandi classici del teatro italiano, da La locandiera di Carlo Goldoni a Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, fino a “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga. Con oltre quattromila rappresentazioni all’attivo, il gruppo si distingue per professionalità e per la formazione accademica dei suoi attori.