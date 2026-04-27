“Un sacco bello” torna al cinema a Sanremo: il cult di Verdone rivive in versione restaurata sul grande schermo

Torna sul grande schermo uno dei film più amati della commedia italiana: “Un sacco bello”, esordio alla regia di Carlo Verdone, sarà protagonista di una proiezione speciale a Sanremo nella giornata di mercoledì prossimo. L’appuntamento è fissato al Cinema Centrale, dove il pubblico potrà assistere al film in una straordinaria versione restaurata, con proiezioni previste agli orari 15.30, 17.30, 19.30 e 21.30.

Uscito nel 1980, “Un sacco bello” rappresenta uno degli esordi più brillanti del cinema italiano, diventando nel tempo un vero e proprio film cult. Indimenticabile la sua galleria di personaggi e le battute entrate nella memoria collettiva, ancora oggi capaci di far sorridere generazioni diverse. L’evento segna il ritorno in sala del film in una nuova versione restaurata, realizzata dalla Cineteca di Bologna nell’ambito del progetto “Il Cinema Ritrovato”, sotto la supervisione dello stesso Verdone. Il restauro è stato promosso in collaborazione con Mediaset Infinity – RTI, Minerva Pictures e SIAE, e curato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata.

Strutturato in tre episodi intrecciati durante un Ferragosto romano, il film porta sullo schermo una serie di personaggi iconici – dall’hippy Ruggero allo scatenato Enzo fino all’imbranato Leo – tutti interpretati dallo stesso Verdone, che nel film veste ben sei ruoli diversi. Accanto a lui, attori come Renato Scarpa e Mario Brega contribuiscono a rendere l’opera un punto di riferimento della commedia italiana. Nato dall’esperienza teatrale e televisiva dell’autore, il film deve molto anche all’incontro con Sergio Leone, che incoraggiò Verdone a scrivere e dirigere autonomamente il progetto, accompagnandolo nel suo percorso di crescita artistica.

Un’occasione imperdibile per riscoprire in sala “Un sacco bello”, una pietra miliare del cinema italiano, riportata oggi alla sua qualità originaria grazie a un attento lavoro di restauro.