Arma di Taggia, grande partecipazione per il Game Day: un’intera comunità in festa

L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, con una presenza continua e numerosa di pubblico che ha animato l’intero pomeriggio.

Tra giochi, attività creative e momenti di condivisione, l’iniziativa ha saputo coinvolgere persone di tutte le età, creando un clima di festa e partecipazione diffusa. Il successo dell’evento è stato evidente non solo nei numeri, ma soprattutto nell’energia e nell’entusiasmo dei partecipanti.

Il Game Day è stato organizzato dall’Associazione Talea, dall’Associazione Lunaris e dal CAV, realtà che hanno collaborato per dare vita a un evento capace di valorizzare il territorio e favorire l’incontro tra diverse generazioni.

Le tre associazioni ringraziano il Comune di Arma di Taggia, nella figura dell’Assessore Dumarte, per il supporto all’iniziativa, così come a tutti i partner, artisti e cosplayer che hanno contribuito alla riuscita della giornata.



