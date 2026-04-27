Fair Roulette protagonista al Casinò di Sanremo: successo per il torneo in Sala Gio Ponti con montepremi da 10.000 euro

Grande affluenza e posti esauriti al Casinò di Sanremo per il Torneo di Fair Roulette andato in scena venerdì 24 e sabato 25 aprile nella Sala Gio Ponti. L’evento ha registrato tavoli gremiti e numerose iscrizioni, confermando l’interesse degli appassionati per la formula proposta.

Il torneo si è articolato in due turni di qualificazione nella giornata di venerdì, seguiti dal gran finale disputato sabato alla terza manche. Il montepremi garantito è stato fissato a 10.000 euro. La formula di gioco ha previsto l’eliminazione progressiva dei partecipanti fino all’esaurimento dei gettoni, aumentando la componente competitiva e il coinvolgimento diretto tra i giocatori.

“Considerando il successo del primo torneo di gennaio, abbiamo voluto organizzare per gli appassionati una nuova gara di Fair Roulette, dove, giocando sempre responsabilmente, si è moltiplicato l’agonismo e il divertimento attraverso il confronto diretto tra i partecipanti, assicurando anche il montepremi garantito. Abbiamo riscontrato un forte apprezzamento dagli iscritti che si sono molto divertiti. Ai giocatori che hanno gradito la formula di gioco ricordiamo costantemente che, al di là del divertimento, bisogna sempre giocare con responsabilità e misura”, ha dichiarato Giuseppe Di Meco, Presidente e Amministratore Delegato della casa da gioco.