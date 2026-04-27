Ventimiglia, attiva da oggi la Casa della Comunità in via San Secondo “Palazzo Eiffel”: un nuovo punto di riferimento per la sanità territoriale

Come previsto per le Case della Comunità di tipo “hub”, è presente il servizio di assistenza primaria del medico sette giorni alla settimana 24 ore al giorno

Sono già disponibili lo sportello accoglienza, il punto prelievi, lo sportello unico CUP/Anagrafe sanitaria, l’ambulatorio di continuità assistenziale, l’ambulatorio di medicina di famiglia, l’ambulatorio infermieristico e l’attività di specialistica ambulatoriale, inizialmente nelle branche di endocrinologia e diabetologia, oltre al servizio di cure palliative.

L’offerta sarà progressivamente ampliata nelle prossime settimane, con l’obiettivo di raggiungere la piena operatività della struttura e rafforzare ulteriormente l’integrazione dei servizi sul territorio.

«L’avvio della Casa della Comunità di Ventimiglia rappresenta un passo concreto nel percorso di potenziamento della sanità territoriale – sottolinea la Direzione – un modello organizzativo che mette al centro il cittadino, facilitando l’accesso ai servizi e garantendo una presa in carico più vicina, continuativa e integrata».