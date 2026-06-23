Vallecrosia al Mare, comprendere meglio il proprio cane: evento gratuito al 'Bau Garden' (Foto)

Un evento dedicato a chi ama e vuole comprendere il proprio cane verrà proposto domenica 28 giugno dalle 17.30 alle 20 nell'area manifestazioni del Bau Garden a Vallecrosia al Mare.

L'iniziativa proposta in collaborazione con Elisa Ostini, istruttrice e psicoterapeuta comportamentale, punta a far conoscere comportamenti, motivazioni etologiche, predisposizioni soggettive e prerogative individuali dei propri amici a quattro zampe.

"Un pomeriggio speciale dedicato a tutti coloro che desiderano conoscere meglio il proprio amico a quattro zampe e rafforzare il legame con lui" - dicono gli organizzatori - "Un'occasione per comprendere meglio il linguaggio del cane e costruire insieme una relazione ancora più serena e consapevole. Vi aspettiamo per condividere un'esperienza formativa e coinvolgente insieme ai vostri amici a quattro zampe. L'evento è gratuito".