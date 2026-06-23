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Eventi | 23 giugno 2026, 16:00

Vallebona, nuovo appuntamento con l'Associazione Pedagogica Steineriana: un viaggio nell'agricoltura naturale nei giardini del Mirazur

Sabato 4 luglio l'incontro dedicato alla progettazione di un giardino di piante edibili con l'esperto Paolo Piantadosi. Prenotazione obbligatoria

Vallebona, nuovo appuntamento con l'Associazione Pedagogica Steineriana: un viaggio nell'agricoltura naturale nei giardini del Mirazur

Nuovo incontro del percorso dell'Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona intitolato "Dalla salute della Terra alla salute dell'Uomo". 

Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta delle storie e delle pratiche dell'Agricoltura Naturale, pensato per avvicinare il pubblico a tematiche fondamentali per il benessere del pianeta e dell'individuo.

L'incontro si svolgerà sabato 4 luglio, dalle ore 9 alle 11, in una cornice d'eccezione. Saranno infatti i giardini del prestigioso ristorante stellato Mirazur di Mentone, certificati Ecocert e Demeter, a ospitare l'evento. Durante la mattinata si parlerà in modo approfondito di come progettare un giardino di piante edibili a seconda delle caratteristiche specifiche del suolo e del suo microclima.

Per l'occasione interverrà Paolo Piantadosi, designer in Permacultura, esperto in Agricoltura Biodinamica nonché Responsabile del Giardino Rosmarino del rinomato ristorante. Gli organizzatori ricordano che non è assolutamente necessario avere assistito ai precedenti eventi per partecipare a questo specifico appuntamento, che è aperto a tutti gli interessati.

I posti per l'evento sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per riservare il proprio posto è possibile inviare un messaggio WhatsApp a Aurélie al numero 3472496690. Per la partecipazione sarà richiesto un contributo minimo di 10 euro, che sarà interamente destinato al sostegno delle attività dell'Associazione Pedagogia Steineriana di Vallebona.

Redazione

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