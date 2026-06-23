Tesori di Ponente, a Vallecrosia una serata alla scoperta del Museo-Biblioteca di Clarence Bicknell

Prosegue la terza edizione di “Tesori di Ponente”, la rassegna dedicata alla valorizzazione delle associazioni e della storia dell'estremo Ponente ligure. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21.30, nel giardino della Casa Valdese di Vallecrosia.

La conferenza, dal titolo “Collezioni e Meraviglie. Alla scoperta di Clarence Bicknell e del suo Museo-Biblioteca a Bordighera”, rappresenta la seconda tappa dell'edizione 2026 della manifestazione e sarà dedicata alla figura di Clarence Bicknell (1842-1918) e al suo profondo legame con il territorio.

A guidare il pubblico sarà Giovanni Russo, bibliotecario e ricercatore dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, che accompagnerà i presenti in un percorso alla scoperta del Museo-Biblioteca di Bordighera, fondato nel 1888.

Nel corso della serata verranno illustrate le principali ricchezze del museo, dalle collezioni botaniche e naturalistiche ai celebri calchi delle incisioni rupestri del Monte Bego. Spazio anche agli acquerelli e all'impegno di Clarence Bicknell per la diffusione dell'esperanto, aspetti che testimoniano la varietà degli interessi e dell'attività dello studioso.

L'incontro offrirà così un'occasione per approfondire la conoscenza di una delle figure più significative legate alla storia culturale del Ponente ligure e del patrimonio conservato nel Museo-Biblioteca di Bordighera.