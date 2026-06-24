Roof Garden da tutto esaurito: Cirilli sold out e il Casinò rilancia con comicità, musica e varietà

È già sold out l'atteso appuntamento del 27 giugno al Roof Garden del Casinò di Sanremo con Gabriele Cirilli, uno dei volti più amati della comicità italiana. Il successo della serata conferma il gradimento del pubblico per la rassegna di spettacoli promossa dalla Casa da Gioco, che dopo gli eventi di primavera guarda ora all'estate con un programma ricco di musica, cabaret e intrattenimento.

Dopo gli spettacoli che hanno visto protagonisti Matteo Ghione & The Ambassadors, Dario Cassini e Beatle Story, sarà proprio Cirilli a salire sul palco del Roof Garden portando in scena i personaggi e le gag che lo hanno reso celebre in televisione, da Zelig a Tale e Quale Show. Una serata all'insegna delle risate accompagnata da una proposta gastronomica di alto livello. L'evento è dedicato ai clienti del Casinò ma aperto anche al pubblico. Chi desiderasse inserirsi nella lista d'attesa può ancora contattare l'organizzazione: il costo della formula cena-spettacolo è di 120 euro a persona.

Il calendario proseguirà poi con altri tre appuntamenti di richiamo. Sabato 18 luglio sarà la volta dei Gemelli di Guidonia, trio formato dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, protagonisti di uno spettacolo che unisce musica, comicità e varietà. Venerdì 14 agosto, in occasione del Ferragosto, il Roof Garden ospiterà invece i Baluba Shake con "The Sixties Night", un viaggio nella musica degli anni Sessanta tra sonorità vintage e atmosfere d'epoca. Sabato 5 settembre chiuderà la rassegna "Battle of the Sexes - Comedy Night", una sfida comica tra uomini e donne affidata a sei protagonisti della comicità nazionale.

Soddisfazione viene espressa dall'assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni: «Il nuovo calendario di eventi al Roof Garden rappresenta un tassello dell'offerta turistica di Sanremo per la stagione 2026. La proposta della Casa da Gioco conferma la nostra vocazione all'accoglienza e al glamour», sottolinea l'assessore. Attraverso questa rassegna, che spazia dalla musica alla comicità più amata del panorama nazionale, riusciamo ad offrire a cittadini e turisti un'esperienza completa, ricca di cultura e intrattenimento. Il successo degli appuntamenti è la prova che esiste una forte domanda di eventi di qualità, capaci di creare quel connubio perfetto tra eleganza e divertimento», aggiunge.

Sulla stessa linea il presidente e amministratore delegato del Casinò, Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi: «Il programma eventi primaverili ed estivi ha come suo punto di forza la presenza di grandi protagonisti a livello nazionale con show pensati per la clientela della Casa da Gioco», evidenzia Di Meco. «Abbiamo voluto scegliere diversificate tipologie di spettacoli per soddisfare le aspettative dei clienti, al centro di ogni politica dell'intrattenimento. Il programma si armonizza con il calendario eventi cittadino e propone serate allegre in un ambiente elegante con personaggi e spettacoli piacevoli».

Per informazioni e prenotazioni relative ai prossimi appuntamenti è possibile contattare il numero 388 2448828.