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Eventi | 24 giugno 2026, 11:57

Selena Gaslini torna con “Medusa”: il nuovo singolo ispirato a Dante tra musical, elettronica e synth wave (Video)

Dopo “Odisseo”, il soprano sanremese pubblica un nuovo brano composto e prodotto da Fulvio Gaslini, con un testo tratto dalla Divina Commedia

Selena Gaslini torna con “Medusa”: il nuovo singolo ispirato a Dante tra musical, elettronica e synth wave (Video)

Dopo “Odisseo”, è uscito su tutte le piattaforme musicali il singolo “Medusa” interpretato dal soprano sanremese Selena Gaslini. Il brano è composto, suonato e prodotto da Fulvio Gaslini, musicista conosciuto per i suoi trascorsi nell’ambito del rock, ma non solo.

Sono molte le collaborazioni con Manuela Gaslini e la compagnia “Musical I Love You”, infatti “Medusa” ha la struttura del musical. E il genere, non facilmente collocabile, si avvicina più alla musica elettronica e alla synth wave.

Il testo è tratto dalla Divina Commedia di Dante; in particolare narra della gorgone Medusa, evocata dalle tre “Furie” alle porte della città di Dite, che cinge i cerchi dal sesto al nono.

R.S.

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