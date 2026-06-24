Dolceacqua, il Ghost Tour riparte il 27 giugno: tra streghe, leggende e apertura serale del Castello dei Doria

Torna sabato prossimo alle 22 il Ghost Tour Dolceacqua, l’esperienza narrativa immersiva ideata da Autunnonero che accompagna residenti e visitatori alla scoperta della storia più oscura, delle leggende e delle tradizioni popolari del borgo dei Doria. L’appuntamento segna l’avvio della stagione estiva con una nuova edizione completamente rinnovata, riscritta nella struttura del racconto, nel ritmo della narrazione e nell’approfondimento dei temi storici e folklorici che caratterizzano il percorso.

A guidare il pubblico lungo i carrugi saranno gli storyteller Brigida Melga e Giovanni De Mattia, protagonisti di una narrazione a due voci che prenderà il via dal Ponte Vecchio per attraversare il cuore medievale della Téra e raggiungere il Castello dei Doria, aperto eccezionalmente in orario serale per le ultime tappe del tour. Il progetto, nato da un lavoro di ricerca storica e folklorica, porta la firma di Andrea Scibilia, fondatore e direttore creativo di Autunnonero. L’obiettivo è quello di restituire un’immagine autentica di Dolceacqua, “non come semplice scenario, ma come un luogo attraversato da memorie profonde, credenze popolari, lotte di potere e paure collettive”.

Il percorso condurrà i partecipanti tra antichi culti legati alle acque della Val Nervia, sanguinose vicende che coinvolsero le famiglie Doria e Grimaldi, episodi legati alla peste medievale e ai processi per stregoneria del Seicento, raccontando una comunità in cui il confine tra cura, superstizione e maleficio poteva diventare estremamente sottile. Tra gli elementi centrali della nuova edizione spicca il tema del Corso, la misteriosa processione notturna che, secondo le testimonianze raccolte nei processi dell’epoca, riuniva streghe e figure malefiche in riti collettivi, danze e pratiche considerate sacrileghe.

Il momento conclusivo sarà l’ingresso notturno al Castello dei Doria, simbolo del potere sulla Val Nervia. Qui il racconto si sposterà in un universo fatto di speziali, erboristi, vulnerari e studiosi di saperi proibiti, in un’epoca in cui medicina, alchimia, astrologia e filosofia naturale erano ancora strettamente intrecciate. Il Ghost Tour Dolceacqua partirà alle 22 davanti al Ponte Vecchio e avrà una durata di circa un’ora e mezza. La prenotazione è obbligatoria.

Le prossime date in calendario sono: 27 giugno, 10 e 17 luglio, 6, 13, 20 e 28 agosto. Il Ghost Tour Dolceacqua è organizzato da Autunnonero con il patrocinio del Comune di Dolceacqua e la collaborazione del Centro Culturale e Ricreativo del borgo.