Taggia accende l’estate: un evento ogni giorno per tutto luglio, “Dieci anni da festeggiare insieme”

Taggia si prepara a vivere un’estate senza soste. Dal 1° al 31 luglio il calendario messo a punto dall’amministrazione comunale proporrà almeno un appuntamento ogni giorno, trasformando Arma e il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto tra musica, spettacoli, cultura, sport, tradizioni, mercatini e iniziative dedicate alle famiglie.

Il programma è stato presentato questa mattina dall’assessore al Turismo Barbara Dumarte e dalla consigliera comunale e regionale Chiara Cerri, che hanno illustrato un cartellone pensato per celebrare i dieci anni della rassegna estiva e accompagnare residenti e turisti lungo un mese ricco di eventi.

Ad aprire il calendario sarà, il 1° luglio, il concerto di musica classica nella Sala Santa Teresa di Taggia, seguito nei giorni successivi da spettacoli teatrali, concerti, mercatini, cinema all’aperto, rassegne dedicate ai bambini, appuntamenti culturali, feste patronali e grandi serate musicali distribuite tra Arma e il centro storico.

Tra gli eventi di maggiore richiamo figurano i concerti dedicati a Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Fabrizio De André, la serata “2000 in Spinta”, la Notte di Sant’Erasmo, la Festa della Musica, il cinema in pineta, le rassegne “Circus Time” dedicate ai più piccoli, i mercatini dell’artigianato, i concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e gli appuntamenti con la tradizione religiosa e popolare.

"Questo è un programma che racconta un percorso iniziato dieci anni fa e che volevamo valorizzare in maniera particolare", ha spiegato Barbara Dumarte. "Sarà un viaggio bellissimo, costruito grazie all’impegno di tante persone. Organizzare una manifestazione di queste dimensioni non è mai semplice e spesso il lavoro che c’è dietro non si vede, ma richiede mesi di preparazione, coordinamento e attenzione ai dettagli".

L’assessore ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare agli uffici comunali e, in particolare, alla dottoressa Daniela Marchi. "Le va un ringraziamento speciale. Avrebbe dovuto andare in pensione, ma ha scelto di accompagnarci ancora fino a dicembre. Abbiamo iniziato questo percorso insieme e credo sia giusto riconoscere pubblicamente il lavoro, la professionalità e la disponibilità che ha sempre dimostrato".

Un pensiero condiviso anche da Chiara Cerri, che ha anticipato come il lavoro non si fermerà con il mese di luglio. "Il format sarà replicato anche ad agosto, mantenendo la stessa filosofia che ha guidato la costruzione di questo cartellone. Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà anche un omaggio a Gino Paoli, una figura simbolo della musica italiana che vogliamo celebrare nel modo migliore".

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di offrire un’estate capace di coinvolgere pubblici diversi, alternando eventi di richiamo turistico a iniziative dedicate alle famiglie e alle tradizioni del territorio.

Musica, cultura, spettacolo, sport e intrattenimento accompagneranno così ogni giornata del mese di luglio, con un calendario che punta a valorizzare non solo il lungomare di Arma, ma anche il centro storico di Taggia e le sue piazze, creando un filo conduttore capace di unire le diverse anime della città. "Con l’impegno di tutti – hanno concluso Dumarte e Cerri – siamo convinti che sarà un’ottima estate".