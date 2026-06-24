Martedì letterari, Mario Giordano a Sanremo presenta “I re di denari”: viaggio nel potere delle banche

Sarà il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano il protagonista del prossimo appuntamento dei Martedì Letterari, la rassegna curata da Marzia Taruffi. L’incontro è in programma mercoledì 1 luglio alle ore 21 nella Sala Privata del Casinò di Sanremo, dove l’autore presenterà il suo ultimo saggio, “I re di denari. Intrighi, segreti e potere dei signori delle banche. Alle spalle dei risparmiatori” (Rizzoli).

Nel volume, Giordano affronta uno dei temi più attuali e controversi dell’economia italiana: il ruolo dei grandi gruppi bancari e finanziari e il loro impatto sulla vita quotidiana di cittadini, correntisti e risparmiatori. “Chi è che decide dei nostri risparmi, dei nostri mutui e delle nostre assicurazioni? Chi manovra i nostri soldi?” Sono alcune delle domande da cui prende avvio il libro, che analizza movimenti di capitale, fusioni, scalate finanziarie e rapporti di potere all’interno del sistema bancario nazionale. Secondo l’autore, “in Italia è in corso una feroce battaglia fra i grandi potenti del sistema finanziario che tocca direttamente le nostre vite”. Una partita spesso raccontata soltanto nelle pagine economiche dei giornali e con un linguaggio difficile da comprendere per il grande pubblico.

Il saggio ricostruisce protagonisti, alleanze e strategie dei principali attori della finanza italiana, da Mediobanca a Unicredit, passando per Generali e altri grandi gruppi, con l’obiettivo di rendere accessibili temi complessi attraverso un racconto dal taglio divulgativo. Mario Giordano, giornalista, saggista e volto noto della televisione italiana, ha diretto Studio Aperto, TGcom24 e TG4. Dal 2018 conduce su Rete 4 il programma “Fuori dal Coro” ed è editorialista del quotidiano “La Verità”. Tra le sue pubblicazioni più recenti figura anche “Tromboni”, uscito nel 2022 per Rizzoli.

La rassegna dei Martedì Letterari proseguirà poi lunedì 6 luglio alle ore 21 a Pian di Nave, dove sarà ospite il giornalista e scrittore Antonio Caprarica, che presenterà il saggio “Come Donald Trump ha distrutto l’Occidente” (Piemme).