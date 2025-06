Molini di Triora punta sulla rigenerazione urbana: ok alla variante al PRG per recuperare aree degradate e attrarre fondi regionali

Il Comune di Molini di Triora compie un passo significativo verso il rilancio del proprio tessuto urbano: con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 2025 è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale per l’individuazione e la disciplina dell’ambito urbano di rigenerazione previsto dalla Legge Regionale 23/2018. Si tratta di un’azione strategica che consentirà all’ente di accedere a contributi regionali fino all’80% delle spese sostenute, per un massimo di 30.000 euro, finalizzati alla riqualificazione di aree degradate o dismesse, al recupero edilizio e al miglioramento della qualità urbana e ambientale.

L’ambito individuato è caratterizzato da edifici abbandonati o obsoleti, carenze nei servizi di urbanizzazione e criticità ambientali o sociali, come previsto dai criteri del bando regionale. Il progetto, affidato all’architetta Carla Delmastro e al geologo Paolo Anfossi, comprende elaborati dettagliati come la scheda normativa, la relazione geologica, l’abaco dei materiali e il rapporto preliminare di verifica per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Proprio su questo punto è arrivato l’importante via libera: secondo gli enti coinvolti (tra cui Arpal e Regione Liguria), la variante non presenta impatti ambientali significativi e quindi non è soggetta a VAS.

La scheda normativa è stata riapprovata e adeguata alle osservazioni ricevute, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle normative acustiche, la gestione delle acque reflue e la tutela della biodiversità nell’area, che confina con corridoi ecologici rilevanti e presenta la presenza di specie protette come il capriolo, la capinera, diverse specie di falene e rettili. Tra gli elementi tecnici allegati alla variante spicca anche l’abaco delle pavimentazioni del centro storico, con l’obiettivo di valorizzare e uniformare gli interventi futuri, preservando l’identità architettonica del borgo.

L’approvazione del provvedimento comporta ora l’avvio degli adempimenti successivi, tra cui il deposito degli atti per 30 giorni presso la segreteria comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale, dando così spazio a eventuali osservazioni da parte dei cittadini. Il Comune di Molini di Triora, già beneficiario di finanziamenti regionali per le spese di progettazione, guarda quindi con determinazione alla rigenerazione di una parte significativa del proprio territorio, con l’obiettivo di contrastare il degrado, recuperare spazi abbandonati e rilanciare la qualità urbana in un’ottica sostenibile.