Vallecrosia, Ambulanze Veterinarie: "Non siamo mai stati considerati dalla precedente Amministrazione"

Scoppia un caso a Vallecrosia sulle Ambulanze Veterinarie Odv in seguito alle dichiarazioni rilasciate nell'ultimo consiglio comunale.

Ambulanze Veterinarie mette a disposizione dei cittadini un servizio tempestivo e professionale di soccorso e trasporto di animali domestici in difficoltà o in situazioni di emergenza. "Nel corso del consiglio comunale del 17 dicembre a Vallecrosia è uscito il discorso di Ambulanze Veterinarie. Siamo rimasti stupiti dalle parole dette" - commenta Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie Odv - "Non siamo mai stati considerati dall'amministrazione precedente, quella in cui Marilena Piardi era vicesindaco e poi sindaco pro tempore. Avevamo proposto il nostro servizio al Comune ma ci ha risposto che non era interessato ad avere una convenzione con noi in quanto aveva già in essere una convenzione con un'altra associazione che faceva lo stesso nostro servizio".

E' stata poi l'Amministrazione Perri, quest'estate, a firmare una convenzione con Ambulanze Veterinarie Odv per garantire interventi tempestivi di soccorso e trasporto d'urgenza per gli animali d’affezione e delle famiglie sul territorio comunale. "Piardi ha rifiutato le Ambulanze Veterinarie Odv. In consiglio comunale non ha risposto in merito ma io ho un documento che lo prova" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Mattia Petrini - "Ci dispiace che la dottoressa Piardi non ammetta il fatto che la sua amministrazione abbia rifiutato questo importante servizio che richiedeva la cittadinanza. Probabilmente non l'ha ritenuto importante da poterlo attuare. Noi, invece, lo riteniamo importante e, perciò, continueremo la collaborazione con Ambulanze Veterinarie".

"Prendo atto delle loro dichiarazioni. In passato, in accordo con il funzionario, abbiamo deciso di dare risposte immediate a importanti, diversi e impellenti bisogni sociali, soprattutto negli anni post Covid. Ci siamo, comunque, sempre occupati dell'assistenza ai randagi o dell'aiuto e del trasporto degli animali malati secondo le disposizioni dell'Asl" - afferma il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Fare scelte diverse per aiutare bisognosi e famiglie con difficoltà non significa essere contrari ma semplicemente dare priorità a esigenze sociali più importanti. Sono contenta che ora, visto che ci sono più soldi nelle casse comunali, l'attuale Amministrazione comunale abbia scelto di offrire alla comunità un servizio, in caso di bisogno, anche per i cani dei privati".