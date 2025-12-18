Consulta educativa, turismo destagionalizzato e area cani: Vallecrosia approva il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Foto)

Approvato in consiglio comunale a Vallecrosia il bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

"Idee, soluzioni, scelte politiche che verranno adottate da questa amministrazione esprimono alcune volte continuità, avendone valutata la qualità, e questo è sintomo di onestà intellettuale da parte nostra nel riconoscerne il merito; altre volte, però, saranno nettamente in rottura e me ne compiaccio perché ciò vuol dire che c'è pluralità e che appartengo a un'altra amministrazione rispetto a quella uscente e, quindi, le idee saranno differenti" - illustra l'assessore Rosa Rosella Muratore - "Come assessore con delega alla cultura, alle politiche giovanili e all'istruzione colgo l'invito della consigliera Cannazzaro e cerco di illustrare quella che sarà l'indicazione programmatica. Abbiamo scelto di ripartire dal valore più autentico relativo alla nostra comunità: la famiglia e i giovani. La riattivazione della consulta educativa rappresenta, in questo senso, un passo significativo e concreto, uno spazio di confronto e progettazione condivisa che coinvolge tutte le realtà del territorio: imprese sociali, scuole, parrocchie, associazioni, enti e singoli cittadini che ogni giorno si occupano di giovani, famiglie e bambini e che da troppo tempo, come consulta, è stata trascurata dalle precedenti amministrazioni, come da loro riferito. Attraverso questa rete di collaborazione vogliamo costruire un modello educativo sociale sinergico che accompagni la persona e la famiglia in tutte le fasi della sua vita: dalla prima infanzia alla terza età valorizzandone la funzione attiva nella società. Non intendiamo considerare la famiglia come un soggetto prettamente assistenziale ma come un motore di crescita economica, culturale e sociale, una risorsa attiva e produttiva per lo sviluppo della nostra città. Vogliamo ridare centralità e voce ai nostri giovani offrendo loro non solo attenzione e ascolto con progetti finalizzati ma anche spazi fisici, opportunità formative e momenti di espressione creativa e professionale in collaborazione con tutte le agenzie educative del territorio. Ai ragazzi di Vallecrosia vogliamo dare riconoscimento, valore e protagonismo perché la società che li accoglie deve essere pronta a sostenerli e attrarne energie e visione per il futuro. Realizzeremo eventi particolarmente indirizzati a loro per questo procederemo finalmente alla redazione dei regolamenti di utilizzo degli spazi pubblici dedicati alla cultura e alla formazione: la biblioteca comunale, la tensostruttura e i locali sottostanti il plesso scolastico. Questi luoghi devono tornare ad essere spazi vivi, partecipati e rispettati, restituiti alla cittadinanza con criteri chiari e condivisi per ridare vita e contenuto a ciò che troppo spesso è rimasto abbandonato. Saranno effettuate migliorie strutturali e funzionali con la realizzazione di accessi dedicati che permettano l'utilizzo della biblioteca senza interferire con le attività scolastiche liberando le scuole dalla responsabilità amministrativa ma mantenendole comunque pienamente coinvolte nell'utilizzo all'interno dell'ambito scolastico. Verrà, inoltre, dato accesso dedicato alla tensostruttura e ridato finalmente dopo anni un regolamento specifico, tanto atteso dalle associazioni sportive, affinché esse possono finalmente utilizzarla come bene comune nel rispetto delle regole e del valore che un bene pubblico deve rappresentare per tutti. La scuola e la formazione resteranno al centro della nostra politica ma con una visione più ampia, un'educazione che travalichi di stimoli scolastici, aprendosi a tutta la cittadinanza con accessi programmati e attività condivise. Ogni cittadino dal più piccolo al più grande, dal semplice utente al consigliere comunale, dal funzionario al sindaco stesso dovrà sentirsi a casa in questi luoghi ma ricordando che la casa pubblica si rispetta e custodisce non si usa arbitrariamente come estensione della propria abitazione. Tutte le attività comunali saranno coordinate e concertate tra i diversi assessorati per costruire un dialogo costante un'azione coerente orientato al benessere collettivo. Sono previsti interventi di miglioramenti dell'arredo urbano, della cura e manutenzione degli spazi verdi, una riorganizzazione degli eventi e manifestazioni culturali nonché un piano sociale di intervento calibrato sui bisogni concreti delle famiglie. Il nostro impegno non sarà parlare ma fare i fatti, proponendo una politica che si realizza per migliorare la vita delle famiglie di Vallecrosia".

"Illustro la scelta di Bilancio che considero molto importante per Vallecrosia per aumentare i fondi da destinare al turismo e alle manifestazioni" - interviene l'assessore Deborah Mognol - "Non è solo una variazione tecnica ma è una scelta politica precisa. Vallecrosia deve essere una città capace di attrarre e di offrire motivi concreti per essere vissuta, visitata e frequentata. Il turismo rappresenta da sempre un volano fondamentale per lo sviluppo economico. Investire sulle manifestazioni, infatti, significa investire anche sulle attività commerciali, investire sulla ristorazione e su tutte quelle realtà che vivono grazie alla presenza di persone in città. Ogni evento ben organizzato genera movimento, lavoro e visibilità. L'aumento delle risorse per le manifestazioni risponde anche a quella esigenza di programmare con anticipo eventi di alta qualità. Un risultato così non si otteneva da anni. Abbiamo assistito per troppo tempo a una città spenta in quanto le risorse destinate a questo capitolo sono sempre state scarse o addirittura insufficienti. Abbiamo così deciso di cambiare rotta in controtendenza assumendoci la responsabilità di investire con coraggio perché riteniamo il turismo un settore strategico su cui costruire crescita e futuro. Vallecrosia è una bellissima città con potenzialità enormi ma non bastano se non vengono sostenute da scelte concrete. Vorremo far sì che Vallecrosia si animi tutto l'anno. Puntiamo su un turismo destagionalizzato. Coinvolgeremo in tutto questo anche i cittadini, associazioni e volontari per costruire un percorso condiviso. Siamo consapevoli che ogni euro dovrà essere speso con trasparenza, attenzione ed efficacia. Una città spenta rischia di perdere opportunità importanti. L'incremento dei soldi destinato al turismo e alle manifestazioni del 2026 rappresenta una scelta responsabile nell'interesse dell'intera comunità. Porgo un invito nella collaborazione della minoranza, ben accetta, che può arricchire le scelte strategiche in ambito turistico. Il mio assessorato resta aperto al dialogo nella convinzione che il contributo di tutti possa rafforzare le politiche di sviluppo di questo settore per una Vallecrosia più forte e viva".

"Abbiamo fatto il lungomare lato Bordighera, i giochini, la palestra all'aperto, la messa in sicurezza, gli attraversamenti pedonali illuminati, l'arredo urbano, abbiamo raddoppiato la spesa del verde pubblico che era veramente irrisoria, abbiamo fatto tutto il discorso del piano Peba, il marciapiede della Tamoil, la zona di fronte ai Valdesi, che rappresenta fotografie storiche, alcune telecamere che non esistevano con fondi comunali e non con fondi Pnrr" - ricorda il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Ho sentito l'assessore che ha spiegato bene e che intende migliorare la sua delega sulla scuola e sulla cultura ma i fondi sono quelli che avevo io quando ero assessore alla cultura: 3500 euro. Il consiglio comunale dei ragazzi aveva un fondo maggiore: 1400 euro. Le manifestazioni trovo che, in effetti, sono aumentate. L'unico a cui posso fare i complimenti è l'assessore Valenti. Ho trovato un incremento nel bilancio ai servizi sociali dovuto, purtroppo, all'aumento dei disagi delle famiglie che creano anche a volte problemi ai minori che vengono, tramite il giudice, dati in affido oppure messi in istituto e, quindi, è quasi un obbligo coprire il bisogno che c'è. Lo Stato finanzia ma non è sufficiente. Ho visto il fondo per la refezione, la cifra messa a disposizione per il canile e l'ambulanza veterinarie ma volevo chiedere a che punto è la rendicontazione perché purtroppo il bilancio nostro è sempre stato un po' difficoltoso per quanto riguarda i servizi sociali proprio perché il rendiconto tardava ad arrivare dal distretto e penso che sia ancora più difficile dopo le cose che ci sono state dette sul cambiamento da distretto in Ats. Faccio i complimenti per l'impegno proficui dell'assessore Valenti e gli auguro veramente di continuare e se avrà bisogno sono a disposizione visto anche le mie competenze in materia".

"Ho sentito parlare il consigliere Piardi e la ringrazio per il suo intervento. Le Ambulanze Veterinarie lei le ha rifiutate ed è agli atti. Noi dopo un mese dal nostro insediamento le abbiamo portate" - dice il consigliere comunale di maggioranza Mattia Petrini - "E' stato un mio progetto e ringrazio la maggioranza che ha sposato questa idea. Era una cosa che non chiedevo io ma la cittadinanza e voi non glielo avete dato. Continueremo la collaborazione con Ambulanze Veterinarie. E' un servizio che chiedevano i cittadini. Si tratta di un servizio di sicurezza e soprattutto di primo soccorso verso gli animali, considerati ormai quasi come figli. Le manifestazioni le amplieremo perché non avete mai fatto nulla sotto questo punto di vista. Crediamo che Vallecrosia sia una Ferrari con un freno a mano tirato da voi. Sentivo parlare di Casablanca e pista ciclabile. Voi avete messo in ginocchio una famiglia e il Casablanca è ancora lì. Non voglio avere meriti sulla pista ciclabile, l'abbiamo modificata perché ce ne era bisogno. L'attività commerciale in via Don Bosco ha perso il quaranta per cento per colpa vostra. Non voglio che la pista ciclabile venga associata alla mia immagine. Sono previsti anche dei lavori per gli animali. Ringrazio il consigliere Luciana Rondelli che sta lavorando giorno e notte e si sta impegnando su un progetto per gli animali che porterà beneficio. Il campetto da calcio alle Garibbe arriverà affianco un'azienda. La via Romana è una via deturpata dalla vostra Amministrazione. Il marciapiede iniziale è una barriera architettonica a tutti gli effetti. Stiamo facendo quello che voi non siete stati in grado di fare".

"Faccio una proposta: cambiamo il metodo di consiglio comunale. Se non viene mantenuta questa proposta, io propongo le mie dimissioni in questo consiglio comunale" - afferma il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "Siamo di nuovo ritornati a parlare di quello che noi abbiamo fatto, di come lo abbiamo fatto, se è stato fatto bene o no. E' chiaro che voi non abbiate la nostra stessa idea sennò ad oggi saremo un gruppo unito. Vogliamo prenderne atto e da questa sera vogliamo parlare delle vostre idee. Parliamo di quelli che sono i vostri progetti. Vallecrosia è cambiata, che piaccia o meno, qualcosa abbiamo fatto e portato e va riconosciuto. Gradirei molto che gli assessori parlino dei loro progetti futuri e non di quelli di Biasi 1 e Biasi 2. Se io non miglioro la città, non posso pensare di portare attrattività. Vallecrosia oggettivamente è cambiata. Prima di invitare gli ospiti a casa, di pensare di organizzare una festa, penso a mettere a posto casa, la ristrutturo e la rendo vivibile e questo è quello che ha fatto l'Amministrazione Biasi. Basta parlare di questo, parliamo dei progetti futuri. Investire sul turismo era una delle mie proposte di mandato ma era necessario prima risparmiare qualcosa".

"Sono d'accordo con il pensiero espresso dal consigliere comunale Cannazzaro se può essere utile a rompere questo meccanismo non così efficace" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Chiappori - "Dobbiamo però cominciare a chiamare le cose con i nomi giusti. Dire che le manifestazioni cresceranno per la tassa di soggiorno è un'eresia. Abbiamo avuto la capacità, in due mesi dall'inizio del mandato, di trovare un iter di dialogo efficace per far sì che una manifestazione fosse partecipata dai nostri commercianti e sono tutti entusiasti. Abbiamo finalmente trovato una formula che funziona. Le manifestazioni crescono perché è stato trovato un filone corretto e soddisfacente. La politica di questa città è troppo legata a farsi complimenti. Dobbiamo essere noi, nuovi consiglieri, a portare questo perché probabilmente in passato si è lasciato troppo campo a questa dialettica stucchevole".

"Il progetto dell'area cani è un progetto nostro. Verrà fatta sopra la Conad, sarà un punto di socializzazione, divisa in tre parti: per cani piccoli, altri cani e una parte per le manifestazioni. Il progetto andrà avanti e spero nei primi mesi dell'anno di inaugurarlo. E' un progetto nostro" - svela il consigliere comunale di maggioranza Luciana Rondelli.

"Il bando per gli alloggi in via Garibbe ci stiamo lavorando. Abbiamo già iniziato a farlo, siamo operativi in questo senso. Auspichiamo a una celere realizzazione di questo fine lavori " - afferma l'assessore Mirko Valenti - "Per il settore socioculturale. 2500 euro per i giovani, mille euro per progetti per minori, 5mila euro per estate ragazzi e realtà estive, 1200 euro profilassi e sterilizzazione dei gatti, spesa per canile e ambulanze veterinarie".

"E' necessario recepire l'appello di consiglieri Cannazzaro e Chiappori" - fa sapere il vicesindaco Cristian Quesada - "Se le domande che vengono fatte da parte di tutti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza sono pertinenti o no. Mi limito a rispondere alle richieste elencando una serie di opere messe in campo che prenderanno luce nel 2026: acquisizione di un'area strategica in via Don Bosco nel terreno denominato Bastotti per consentire alle auto di parcheggiare; parcheggio di via San Vincenzo abbiamo approvato questa mattina una delibera per l'asfaltatura di parcheggio e l'illuminazione da 80mila euro, abbiamo approvato 70mila euro di cofinanziamento per la piazzetta di Vallecrosia Alta e avrà esecuzione a gennaio; 30mila euro per aprire l'ambulatorio medico; 20mila euro per riparazione di muro di via Gurabba; 80mila euro per il cimitero comunale e parteciperemo a un bando di rigenerazione urbana".

"Ci sono tante attività e iniziative da portare avanti. La nostra amministrazione sta facendo programmazione" - dichiara il sindaco Fabio Perri - "Pensare e sentirmi dire che il consigliere Cannazzaro si vuole dimettere, farò di tutto per non farti dimettere. Parlare di progetti pensati e fatti da altri e modificati per portarli avanti è un lustro. Nel 2018 quando si è insediata l'Amministrazione Biasi ha preso una serie di progettualità pensate dall'Amministrazione Giordano, le modificò e portò avanti. Il parcheggio Goso, il parcheggio di via Don Bosco, la scuola nuova, il waterfront, il Conad, il Mercatò sono tutti progetti dell'Amministrazione Giordano. Il futuro è come far entrare soldi nelle casse comunali. La gestione dei parcheggi è una delle tematiche che metteremo sul tavolo, abbiamo un progetto pronto affinché i parcheggi diventino una gestione ordinata e puntuale. Il cittadino deve essere messo in grado di poter pagare serenamente".

"Abbiamo un'organizzazione del personale. La spesa del personale occupa più del 70 per cento del bilancio. Bisogna fare molta attenzione sui capitoli sui soldi per pagare stipendi e bollette e non solo affidarsi agli oneri" - dice il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Vorrei fare un ringraziamento all'assessore Valenti, nel suo capitolo sono aumentati i fondi del 24 per cento".

"Non vogliamo spendere più di quello che abbiamo, al momento abbiamo un Puc completamente congelato. Non è entrato un onere. Uno degli obiettivi sarà rivisitare il Puc e siamo convinti che così entreranno oneri. Ci sono importanti attività imprenditoriali interessate a Vallecrosia" - replica il sindaco Fabio Perri - "Oggi abbiamo un incasso di 60mila euro di parcheggi che viene introitato dal privato. Siamo pronti per analizzare e confrontare sistemi di parcheggi. Abbiamo 2574 posti auto più Goso e più Battistotti. Nella città ci sono 3200 immatricolazioni. Ci sono oltre 704 posti privati. Va rivista la gestione dei parcheggi. E' una risorsa importante. Grazie all'avanzo di amministrazione abbiamo accantonato 700mila euro per pagare spese del personale. Grazia al cartellone che abbiamo messo secondo il regolamento della pubblicità abbiamo avuto stimoli da parte di aziende. 2 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza del Verbone, parte nel centro storico, 800mila euro ripascimento spiagge. Regione Liguria ci finanzierà il progetto. Sulle spiagge metteremo gli spogliatoi, docce e passatoie. Vorremo fare docce e passatoie di colori diversi. Noi abbiamo tantissime idee. Abbiamo il progetto smart city finanziato dal Ministero. Cercheremo di far diventare Vallecrosia decorosa, dignitosa, bella, vivace e verde".

"Noi siamo da una parte favorevoli ma su alcune cose non condividiamo le scelte programmatorie e così ci asteniamo" - afferma il consigliere comunale Marilena Piardi.

"La maggioranza voterà a favore" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Luca Pellegrino.