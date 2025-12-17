Società partecipate del comune di Vallecrosia: pratica approvata all'unanimità

Approvate all'unanimità in consiglio comunale a Vallecrosia le misure di razionalizzazione 2024, analisi dell'assetto delle società partecipate del comune di Vallecrosia - relazione sugli interventi avviati e adozione dei provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2025 ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016.

"Si tratta di un solito passaggio di tutti gli anni" - dice il sindaco Fabio Perri illustrando la pratica - "E' un'analisi di quelle che sono le società partecipate dove il Comune di Vallecrosia è interessato. Sono ormai rimaste soltanto due: l'istituto universitario e Rivieracqua. Dall'analisi che è stata fatta nessuna particolare incidenza sul bilancio del comune di Vallecrosia, quindi, credo che questa, alla fine, si traduce a un passaggio meramente tecnico".

"Siamo favorevoli" - afferma il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "E' un atto tecnico obbligatorio, quindi, siamo favorevoli".

"Anche noi siamo favorevoli all'approvazione" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Luca Pellegrino.