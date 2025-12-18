Vallecrosia approva il Dup, il sindaco Perri: "Indica quello che vogliamo fare per la città"

Discusso e approvato in consiglio comunale a Vallecrosia il documento unico di programmazione (Dup) per il periodo 2026-2028.

"E' il primo atto nostro nella globalità. E' il documento unico di programmazione, che vuol essere la nostra programmazione" - illustra il sindaco Fabio Perri - "Questo documento l'ho sempre visto come una sorta di bussola, che indica la direzione in cui si vuole andare. Con questo documento unico di programmazione che ricopre le linee programmatiche in programma elettorale dichiariamo ufficialmente dove vogliamo andare, quello che vogliamo fare, quello che abbiamo messo nel programma. Si divide in due parti: la parte strategica e la parte operativa che racchiude all'interno il piano delle opere triennali, opere che superano i 250mila euro. In commissione avete fatto un ottimo lavoro con i funzionari che dice in maniera chiara dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare per la nostra città".

"Il Dup collega l'indirizzo politico con l'indirizzo amministrativo. La programmazione è importante perché permette di svolgere quello che uno si era prefissato. Volevo fare una carrellata di quella che è la programmazione che voi vi trovate obbligatoriamente a portare avanti. In parte ve lo permette il bilancio che vi abbiamo lasciato. Abbiamo fatto tanti bandi" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Quando si hanno delle idee sulla città bisogna anche dire: come vorremo vedere questa situazione? Come vorremo svilupparla? Ci siamo sempre dotati di progetti esecutivi. Voi vi trovate a finire la pista ciclabile, il Casablanca che deve essere abbattuto, che ha ricevuto un finanziamento prima da Roma e poi uno dalla Regione, il mercato dei fiori che è in attesa di essere abbattuto, è stato finanziato e avevamo affidato i lavori ad aprile, il campetto delle Garibbe, in attesa di bando per l'affidamento dei lavori che prevedono un fabbricato che porterà a un baretto, agli spogliatoi per maschi e femmine, che fa parte di un progetto di circa 430mila euro che è iniziato con il campetto da calcio, poi si è sviluppato con l'area giochi e terminerà con la gestione del baretto e rimangono alcuni posti auto. C'è la piazza di Vallecrosia Alta, so che avete messo a bilancio 70mila euro. Peccato che non avete messo nulla per finire la via Romana visto che mancavano 30 metri. Se non volete finire il marciapiede almeno fatelo pulire perché è pieno di erbacce. Abbiamo la torre saracena che sta andando avanti. Abbiamo gli alloggi delle Garibbe, un finanziamento di un milione di euro. So che due sono stati terminati ma ne mancano cinque. So che sono stati affidati i lavori ma mi domando: il regolamento per far si che questi alloggi vengano dato a che punto è? Il bando dovrebbe già essere pronto. Abbiamo i terreni confiscati alle mafie e, quindi, devono essere finiti. Lo Zaccari sta finendo. Quasi tutta la programmazione che abbiamo lasciato vi durerà due o tre anni. Qual è la vostra programmazione?".

"Riguardo al marciapiede sulla Romana vorrei stendere un velo pietoso sulla tipologia di sistema che è stato adottato per l'abbattimento dei pini e la ripiantumazione. La tipologia di quello che è stato inserito sicuramente è inferiore di parecchio a quella che era la qualità dei pini che c'erano prima. Stenderei un velo pietoso anche sulla durata dei lavori" - dice il consigliere comunale di maggioranza Rocco Noto - "In questi anni, purtroppo, ho visto tanto grigio, ho visto tanti marciapiedi rifatti con piastrelle grigie, può essere comodo perché si sporca di meno ed è più facile pulirlo ma ha una sua caratteristica negativa sul verde. Quello che farò io è inserire nel miglior modo possibile del verde nella città, soprattutto muovendomi verso il recupero delle piante. Quello che farò sarà migliorare, per quanto mi è possibile, nelle disponibilità di bilancio la qualità del verde".

"Mi sembra che Noto ha citato è una scelta tecnica. Ci siamo ben informati con associazioni del verde e ambientaliste" - afferma il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "Sarei molto curiosa di sapere cosa pensa della scelta di abbattere due alberi in via Don Bosco invece di uno solo?".

"Continua a uscire questa dicotomia tra situazioni in cui si percepisce una continuità, che vengono da una parte evidenziare come se non esistono idee, ma ogni volta che viene espresso un parere prendiamo atto che non siete d'accordo" - dice il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Chiappori - "Se noi diciamo qualcosa di nuovo, sbagliamo, se noi portiamo avanti un'idea di continuità in determinate situazioni che esistono e sono in itinere da anni ci viene fatto notare che non sono del tutto nostre idee. E' un cane che si mangia la coda. Sarebbe il caso di piantarla lì".

"Approfitto dell'occasione per ribadire un aspetto. Esprimo solidarietà per quanto successo alla colonia felina" - interviene l'assessore Mirko Valenti - "Per quanto riguardano i miei settori abbiamo avviato in questi mesi, dall'insediamento a oggi, una serie di incontri con autorità, cittadini e associazioni affinché si potesse capire insieme e come muoversi e che tipo di orientamento dare alla nostra attività amministrativa. Ci sono scelte fatte frutto di ragionamenti ben precise. Per quanto riguarda l'attività legata ai servizi cimiteriali abbiamo portato una serie di attività a compimento, verranno portate avanti una serie di iniziative e lavori pubblici. Abbiamo iniziato a fare una serie di incontri con le associazioni, a cui abbiamo destinato delle somme. Stessa cosa lo abbiamo fatto per un capitolo più gravoso del bilancio comunale: il settore dei servizi sociali. E' una sfida quella che si apre. Le esigenze dei cittadini sono tante. La posta in gioco è molto alta. Porteremo avanti una convenzione comprensoriale a seguito di quelle che sono le indicazioni pervenute da Regione Liguria, faccio riferimento al piano sociale regionale integrato. Una serie di iniziative portate avanti attraverso l'ascolto e il confronto dei diversi attori in gioco".

"I documenti che sono stati inviati per esaminare il Dup sono quelli del 2025 o del 2026? Nella carrellata che è stata fatta delle opere non l'avete azzeccata una neanche per sbaglio" - dice il vicesindaco Cristian Quesada - "Il mercato dei fiori finanziato con il bilancio del 2025, torre saracena non c'entra nulla con il Dup, la piazzetta di Vallecrosia Alta finanziata nel 2025 e portata questa mattina in Giunta con 70mila euro. Il fuori tema in questo consiglio comunale è diventata una costante. Non c'è il consigliere Biasi che avrebbe saputo intervenire correttamente su quelli che sono state le opere finanziate con il Dup del 2026. Non abbiamo parlato minimamente della programmazione del 2026. Rispetto a quello che era il patrimonio arborio della nostra città quello che è stato ripiantato sulla via Romana è di una classificazione inferiore rispetto a quello previsto. La scelta sui tigli di via Don Bosco nasce da dover andare a mettere mano a quella che era una gincana. L'abbattimento è necessario per apportare la modifica della ciclabile. Ci siamo impegnati di andare a piantare in quella zona alberi simili o uguali su cui si va a intervenire. Un impegno dell'Amministrazione è il completamento del marciapiede della via Romana. Su tutte le pratiche ereditate abbiamo fatto modifiche e migliorie".

"In questi sei mesi di mandato state continuamente parlando di quello che sono state le nostre opere e come eventualmente possiate migliorarle. Non sento mai parlare, escluso l'intervento fatto dall'assessore Valenti, della programmazione e dei progetti di questa amministrazione" - dice il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "Nel momento in cui avrete il piacere di mostrarceli avremo il piacere di leggerli. Siamo contenti perché vi stiamo dando del lavoro da fare. Oltre a usare i milioni lasciati nel nostro avanzo, quali progetti nuovi avete fatto? Perché state scegliendo di modificare i nostri progetti, invece di proporne di nuovi? Si sente solo Valenti parlare dei suoi progetti, nessun altro porta o parla di un progetto. State pensando a reperire dei fondi? E' alquanto offensivo sottolineare la mancanza del consigliere Biasi come se i tre consiglieri comunali di minoranza presenti no sapessero comprendere i vostri progetti o di esprimersi in consiglio comunale. Se avessi bisogno del consigliere Biasi per parlare in consiglio comunale non mi sarei neanche candidata".

"Il punto all'ordine del giorno è il Dup. Non stiamo parlando di quello che sono le nostre previsioni" - replica il sindaco Fabio Perri - "Siete voi che ci avete parlato di tutti i progetti che avete fatto. Noi abbiamo ben chiara la direzione in cui vogliamo andare e gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Siamo passati da un'Amministrazione Giordano con zero fondi a un'amministrazione Biasi 1 e Biasi 2 con una pandemia in mezzo che ha istituito il Pnrr che voi ne avete beneficiato ma i fondi del Pnrr sono finiti. Abbiamo presentato un progetto di rigenerazione urbana. Dobbiamo pensare a creare entrate costanti, cosa che voi non avete mai fatto in sette anni perché vi siete affidati ai bandi che avete preso. Il nostro documento unico di programmazione prevede di intervenire in citta mettendola in ordine. Vi siete occupati dei grandi progetti faraonici e non vi siete occupati del quotidiano, di quello che i cittadini percepiscono tutti i giorni. Noi, invece, i soldi li abbiamo messi. Ci dobbiamo tirare su le maniche e cercare di fare un lavoro oculato. Nel documento unico di programmazione c'è il censimento della popolazione negli anni. Nonostante i bandi la popolazione di Vallecrosia è continuata a diminuire, noi vogliamo che la città nuovamente superi i 7mila abitanti, vogliamo una città che possa avere un'immagine diversa. Noi non bloccheremo nessun progetto e, infatti, non abbiamo bloccato nessun progetto. Abbiamo ricevuto i complimenti dai progettisti che hanno fatto i vostri progetti che siamo un'Amministrazione che è attenta al particolare. Il particolare fa la differenza. Arriveranno i fiori a Vallecrosia. Oggi stiamo progettando, gettando le basi del nostro programma che vogliamo portare avanti. In soli sei mesi abbiamo dato un'immagine nei confronti della cittadinanza che è completamente diversa dalla vostra ma che è stata apprezzata anche da coloro che non ci hanno votato e questa è la più grande soddisfazione. Noi vogliamo diventare una città a portata di famiglia. Se collaboriamo le porte ve le apriamo, cosa che voi in sette anni non avete mai fatto".

"Noi ci asteniamo" - dice il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi.

"Il gruppo di maggioranza voterà a favore" - dice il consigliere comunale di maggioranza Luca Pellegrino.