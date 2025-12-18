Sanità ligure, qualità ed efficienza al centro: approvato l’emendamento di Armando Biasi (Lega)

Qualità ed efficienza devono essere gli obiettivi della nuova sanità ligure, per continuare a migliorare l’offerta e i servizi ai cittadini sul territorio, rispondendo il meglio possibile ai loro bisogni. In tal senso, anche per quanto riguarda l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, sarà necessario osservare questi requisiti. Proprio grazie all’approvazione in commissione del mio emendamento collegato e inserito nel testo della legge di Bilancio, Regione Liguria instaurerà un approccio per far sì che le strutture sanitarie e sociosanitarie forniscano i propri servizi adeguandosi alle migliori pratiche previste dalla letteratura scientifica in materia, mettendo così sempre al centro il cittadino con le sue necessità. Anche in questo modo, riusciremo a rispondere prontamente alle mutevoli esigenze e positive novità in ambito sanitario e sociosanitario”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.



