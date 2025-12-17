Vallecrosia, il sindaco Perri assegna incarichi specifici ai consiglieri comunali (Foto)

Incarichi specifici ai consiglieri comunali di maggioranza. Sono stati assegnati dal sindaco di Vallecrosia Fabio Perri con un decreto.

"Voglio comunicare in consiglio comunale l'ufficialità del decreto che come sindaco ho voluto fare per dare un senso di forza di quello che anche per noi è il significato di gruppo, di squadra, che vuole amministrare questa città" - annuncia in consiglio comunale il sindaco Fabio Perri - "Dopo una serie di consultazioni con i vari consiglieri e assessori, ho stabilito insieme a loro di attribuire degli incarichi specifici ai consiglieri comunali. E' un decreto che permette agli assessori, che rimangono tali, di avere un grosso supporto su alcune tematiche. Volevo ufficializzarlo".

"Con tale decreto al consigliere comunale Luciana Rondelli è stato attribuito l'incarico del benessere e della tutela degli animali, al consigliere comunale Rocco Luccisano è stato attribuito l'incarico di sicurezza e videosorveglianza, al consigliere comunale Mattia Petrini l'incarico al marketing, allo sviluppo dell'outdoor e ai rapporti tra le associazioni di categoria, commerciali e sportive, al consigliere comunale Luca Pellegrino l'incarico ai gemellaggi, al consigliere comunale Manuela Balbis l'incarico al centro storico, al consigliere comunale Rocco Noto l'incarico al monitoraggio della raccolta dei rifiuti, lo sviluppo delle risorse delle aiuole, dei parchi e il piano del verde" - svela Perri - "Sono tematiche importanti, che sono la qualità del nostro percorso amministrativo. Auguro a tutti i consiglieri un buon lavoro. Un importante impegno, responsabilità e condivisione di quello che è il programma elettorale con gli assessori, il sindaco e tutta la maggioranza".