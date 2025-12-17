Sanremo: dopo "Il mercato delle vacche" definito dall'ex assessore, nessun commento da maggioranza e opposizione

Nessun commento, almeno per ora, alle dichiarazioni rese note questa mattina dall’ex assessore al bilancio Giuseppe Sbezzo Malfei che, a pochi giorni dal ritiro delle sue deleghe da parte del sindaco Alessandro Mager, questa mattina ha esposto le sue ragioni, facendo un lungo excursus su quanto accaduto dalla sua discesa in campo, alla relativa elezione e ai fatti degli ultimi mesi.

Una serie di affermazioni e qualche accusa per quanto accaduto, evidenziando la sua uscita di scena da Forum «Sono uscito nel momento in cui sono stato eletto» ha detto. Ma, di fatto, ha anche confermato che a gennaio volterà pagina, passando dal ‘civismo’ ad una aggregazione politica. Da tempo le voci che circolano riguardano un suo ingresso in Forza Italia e lo stesso Sbezzo Malfei ha confermato di aver parlato con Marco Scajola: «Ora però devo vedere bene il da farsi – ha detto – perché devo trovare la stessa fiducia che offro io. Sicuramente ho sperimentato su me stesso che il civismo non riconosce la meritocrazia e questa è una sconfitta che porta la gente a non votare più».

Come è giusto secondo noi fare abbiamo chiesto a tutti gli esponenti della maggioranza matuziana un commento sulle dichiarazioni dell’ex assessore ma tutti hanno preferito non pronunciarsi. Da capire se esiste la volontà di radunare le idee e rispondere unitamente nei prossimi giorni, oppure se le diverse ‘anime’ dell’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Mager si esprimeranno diversamente sull’argomento.

Nessun commento nemmeno dal presidente della Casinò Spa, Giuseppe Di Meco, tirato in ballo dallo stesso Sbezzo Malfei, soprattutto per quanto riguarda gli accordi presi da Forum dopo l’offerta del sindaco di un posto in Giunta che, secondo l’ex assessore, doveva prevedere proprio l’inserimento di Di Meco che, invece, ha proposto un tris di nomi, dai quali il primo cittadino ha scelto proprio Sbezzo. L’unico striminzito commento arriva da ‘Sanremo al Centro’ e più precisamente da Adriana Cutellè, tirata in ballo per la concessione di una spiaggia sul lungomare Vittorio Emanuele dall’ex assessore. Il consigliere comunale ha confermato di voler analizzare le dichiarazioni di Sbezzo Malfei e, eventualmente, tutelarsi nelle sedi opportune.

E non arrivano commenti nemmeno dall’opposizione. Ascoltati i diversi esponenti dei partiti e delle liste civiche che occupano i banchi della minoranza, nessuno ha voluto commentare. Alcuni di loro hanno semplicemente affermato di voler attendere le dichiarazioni del sindaco e della maggioranza, per capire le diverse posizioni e poi pronunciarsi. Un caso politico, quindi, che sicuramente occuperà le pagine dei giornali per diverso tempo.