Vallecrosia, Quesada: "Per il 2026 il comune non dispone di aree e fabbricati"

Verifica delle quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie tra i temi discussi in consiglio comunale a Vallecrosia.

"E' una pratica tecnica che tutti gli anni portiamo in consiglio comunale che è propedeutica al bilancio. E' la verifica delle quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie" - illustra il vicesindaco Cristian Quesada - "Per l'anno 2026 non sono state individuate aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Il comune di Vallecrosia relativamente all'anno 2026, dunque, non dispone di aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Non è cambiato nulla rispetto all'anno 2025".

"Prendiamo atto che è un atto obbligatorio" - dice il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Interfaccia tre uffici: l'area finanziaria, l'area tecnica e l'area patrimoniale, per cui ne prendiamo atto".

"E' una pratica che tocca più uffici ma anche questa è un'importante pratica sulla quale bisogna fare analisi, studi e concentrarsi per trovare delle aree e delle proprietà che possono essere destinate per i motivi letti nell'oggetto della delibera" - afferma il sindaco Fabio Perri - "Mi sono confrontato con il vicesindaco su questa pratica. Probabilmente nel 2026, abbiamo già iniziato un lavoro con l'assessore al Patrimonio, ci potranno essere delle aree di particolare interesse che ci permetteranno di avere degli spazi da poter destinare a persone che da tanto tempo cercano degli spazi ma anche ad associazioni di diversa natura che ne hanno bisogno. E' un'attenzione che la nostra Amministrazione pone al centro del suo mandato. Abbiamo intenzione di fare un buon censimento e per il 2026 probabilmente approveremo l'integrazione di alcune aree".

"Ci asteniamo su questa pratica perché il sindaco ha detto che è rimandato al 2026" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Al momento non abbiamo visto niente di nuovo".

"Prendiamo atto che probabilmente l'astensione è anche un po' un modo per essere d'accordo" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Luca Pellegrino - "La maggioranza voterà a favore".