Vallecrosia approva le aliquote 2026 dell'Imu, Perri: "La nostra amministrazione non ha voluto aumentare le tariffe"

Approvate all'unanimità in consiglio comunale a Vallecrosia le aliquote 2026 dell'imposta municipale propria.

"Una pratica che fa parte della documentazione da allegare al bilancio. Parliamo dell'imposta principale che riguarda la tassa dell'Imu" - dice il sindaco Fabio Perri illustrando la pratica - "Non abbiamo fatto alcuna modifica, abbiamo mantenuto quelle che sono le tariffe già esistenti. Per quanto riguarda la competenza dell'anno 2026: per l'abitazione principale 3,5 per mille, aliquota di altri fabbricati 10,6 per mille, terreni agricoli 5,6 per mille, aliquota per i terreni agricoli diversi da quelli riportati sopra con specifico impiego di coltivatori diretti 9,6 per mille. Ringrazio gli uffici dell'area finanziaria che hanno verificato. La nostra amministrazione non ha voluto aumentare le tariffe, abbiamo mantenuto quelle che fino ad oggi erano le imposte".

"Il gruppo Cittadini in comune è favorevole anche perché non ci sono stati aumenti" - afferma il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Sono cinque-sei anni che le cifre sono identiche e, perciò, siamo favorevoli".

"Anche il gruppo di maggioranza è favorevole" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Luca Pellegrino.