Al via le elezioni del Presidente e del consiglio provinciale di Imperia: si vota oggi dalle 8 alle 20

Sono in programma oggi le elezioni del Presidente della Provincia di Imperia e del Consiglio Provinciale. I seggi resteranno aperti dalle 8 alle 20 e saranno due: uno allestito presso la sede della Provincia di Imperia, in viale Matteotti 147, e l’altro nel Municipio di Ventimiglia. Gli aventi diritto al voto sono 764, ovvero i sindaci e i consiglieri comunali di tutti i Comuni della provincia. A ciascun elettore saranno consegnate due schede: una per l’elezione del Presidente e una per l’elezione del Consiglio Provinciale, nella quale sarà possibile esprimere una preferenza tra i candidati della lista prescelta. Lo scrutinio per l’attribuzione dei dieci seggi del Consiglio Provinciale avverrà secondo il metodo D’Hondt.

Presso il seggio di Imperia voteranno i sindaci e i consiglieri dei Comuni di:

Aquila D’Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Borghetto D’Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio D’Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi.

Nel seggio di Ventimiglia voteranno invece i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni di:

Bordighera, Airole, Apricale, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia.

Ogni voto sarà ponderato in base alla popolazione del Comune di appartenenza dell’elettore. Le fasce demografiche previste sono cinque, ciascuna con una scheda di colore diverso e un differente indice di ponderazione:

- Fascia A – Comuni fino a 3.000 abitanti, indice 43

- Fascia B – Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti (Ospedaletti), indice 139

- Fascia C – Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti (Camporosso, Diano Marina, Vallecrosia), indice 263

- Fascia D – Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti (Bordighera, Ventimiglia, Taggia), indice 525

- Fascia E – Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti (Imperia, Sanremo), indice 603