Nominato l’esecutivo della conferenza delle Donne Democratiche della provincia di Imperia

Con la nomina dell’Esecutivo si completa e si rafforza l’organizzazione della Conferenza delle Donne Democratiche della provincia di Imperia. Un passaggio significativo che consolida uno spazio politico di confronto e partecipazione, nato per promuovere la presenza attiva delle donne nella vita pubblica, la parità di genere e l’elaborazione di proposte sui temi sociali, economici e culturali del territorio.

La Conferenza si configura come un luogo aperto di ascolto, elaborazione e iniziativa politica, in cui le donne democratiche possono contribuire in modo concreto alla definizione delle scelte e delle priorità della comunità, portando uno sguardo plurale e competente sulle politiche pubbliche.

Nel corso dell’assemblea del 17 dicembre 2025, la Conferenza delle Democratiche di Imperia si è dotata di un Esecutivo, organismo operativo a supporto della portavoce, con il compito di affiancarla nell’attuazione del programma e nello sviluppo della piattaforma politico-programmatica condivisa.

L’Esecutivo è composto da Ornella Ballesio, Enrica Chiarini, Mariella Rossi, Alice D’Ercole, Francesca Antonelli, Marisa Zilli e Loredana Crivellari. Le componenti lavoreranno in modo collegiale per rafforzare l’azione politica della Conferenza, favorirne il radicamento sul territorio e promuovere iniziative coerenti con i valori democratici, inclusivi e progressisti.