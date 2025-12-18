Sanremo: situazione politica e ultime dichiarazioni dell'ex assessore, Pin (Progetto Comune) "Il cielo è grigio sulla città"

“Parafrasando un noto film, ‘Il cielo sopra Sanremo è grigio’, ma il circo rappresentato nel film è stato nettamente superato dalla realtà matuziana”. Interviene in questo modo Alberto Pin, esponente di ‘Progetto Comune’, che commenta in questo modo i fatti avvenuti nella città dei fiori in queste ultime settimane.

“La sinistra sanremese ed in particolare Progetto Comune – prosegue Pin - fu aspramente criticata per aver dichiarato la presa di distanza da un accordo con Mager, a tal punto da lasciare la coalizione formatasi con PD e Generazione Sanremo, sostenendo che la sinistra sanremese nulla voleva a che fare con la destra istituzionale e con il centro destra civico dell’allora candidato Sindaco Mager. Citiamo testualmente le parole rilasciate in una intervista dal Sindaco in carica dopo l’appoggio del Presidente della Provincia in un evento a Perinaldo, durante la campagna elettorale a Sanremo ‘Certo ho ricevuto l’endorsment da Claudio Scajola che mi fa piacere, ma oltre non si va’. In realtà si è andato ben oltre, come le cronache testimoniano, con la candidatura del Sindaco di Sanremo nella lista scajolana per le elezioni provinciali, facendo risaltare ancora una volta la debolezza politica di Mager, testimoniata ancor di più dai vari rimpasti di giunta e distribuzioni di deleghe, nomine nelle partecipate che pensiamo ancora non siano terminate”.

“Rimaniamo persino meravigliati – termina Pin - che non ci siano ancora state, per ora, ingerenze da parte di Imperia, sugli assetti dell’assise matuziana per riequilibrare la situazione politica in provincia. La lungimiranza della sinistra sanremese, ‘Progetto Comune’, ha premiato ancor di più la coerenza della stessa, ma questa volta aiutata da una certa prevedibilità”.