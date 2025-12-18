Sanremo al Centro risponde a Sbezzo Malfei "Avvicendamento frutto di un accordo programmatico, accuse pesanti e confusionarie"

Dopo il silenzio scelto dai diversi esponenti politici coinvolti dopo le dichiarazioni dell'ex assessore al bilancio Giuseppe Sbezzo Malfei, Sanremo al Centro interviene per replicare alle sue dichiarazioni dopo il suo recente avvicendamento.

"Tralasciando eventuali profili di rilevanza giuridica - dicono dal gruppo matuziano - che saranno valutati nelle sedi opportune dagli aventi diritto, il gruppo respinge l’interpretazione secondo cui le dinamiche politiche sarebbero riconducibili a una 'mera ricerca di visibilità'. Secondo noi l’avvicendamento sarebbe invece la conseguenza di un accordo programmatico puntuale, sottoscritto da tutte le forze politiche della maggioranza in funzione del risultato elettorale. All’esito delle elezioni, la lista civica Sanremo al Centro è risultata la seconda forza per numero di voti. Pur nel rispetto delle scelte iniziali del sindaco, il gruppo afferma di essere rimasto per quasi un anno in attesa del riconoscimento degli impegni assunti con l’accordo di maggioranza".

Sanremo al Centro richiama inoltre la recente assegnazione della presidenza del Casinò Municipale a un esponente del movimento Forum: "Passaggio che avrebbe reso necessario un riequilibrio dell’assetto politico della maggioranza nel rispetto degli accordi sottoscritti. Infine - termina Sanremo al Centro - confermiamo di essere estranei all’avvicendamento del dott. Sbezzo Malfei e respingiamo in maniera categorica le affermazioni a loro dire 'pesanti e confusionarie' rilasciate dall’ex assessore, accusandolo di aver mescolato piani politici e personali e di aver tentato di gettare discredito sul gruppo e sui suoi componenti".