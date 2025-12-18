Elezioni provincali, Scajola: “Sanremo deve credere di più in se stessa. La provincia di Imperia ha bisogno di unità”

Un messaggio di unione per il futuro della provincia di Imperia: è quello che il candidato alla presidenza della provincia di Imperia Claudio Scajola, sindaco ddel capoluogo, ha lanciato poco dopo essersi recato alle urne per votare.

Il candidato alla presidenza della Provincia di Imperia ha sottolineato la necessità di superare campanilismi e divisioni, indicando nella capacità di fare squadra la chiave per valorizzare le potenzialità del territorio, rivolgendosi in particolare alla città di Sanremo: “Sanremo ha un marchio incredibile, ma deve credere di più in se stessa e deve fare più squadra con tutta la provincia di Imperia”.

In questo quadro un gioco importante sarebbe ricoperto secondo Scajola dalla candidatura del sindaco Alessandro Mager a consigliere provinciale, che Scajola interpreta come un segnale di apertura, evidenziando come la sua presenza e quella di diversi sindaci candidati rappresenti una volontà condivisa di collaborazione.

Secondo Scajola, il senso profondo di questa tornata elettorale può essere riassunto in un titolo emblematico: “Forse tutti insieme abbiamo capito che la provincia di Imperia deve essere più unita, più organizzata nel suo insieme e credere di più nelle sue potenzialità”. Nel corso del suo discorso, Scajola ha inoltre rivelato che tra le persone che gli avrebbero chiesto di candidarsi nuovamente alla presidenza ci sarebbe un volto noto della politica sanremese: "Circa sei mesi fa ho incontrato l'ex sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che insieme al presidente del consiglio Alessandro Il Grande che mi hanno chiesto di mettermi in gioco ancora una volta".